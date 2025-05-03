росія вдарила по цивільних будівлях у Харкові: майже пів сотні постраждалих
03 травня 2025, 09:15
Фото: ДСНС
Ворог скинув ФАБ-1500 на Куп'янщину.
Упродовж минулої доби на Харківщині внаслідок ударів рф постраждали близько 50 людей, одна людина загинула. Під обстрілами окупантів опинилися Харків, Куп’янський та Богодухівський райони. Ворог застосовував керовані авіабомби, РСЗВ та БпЛА.
Про це повідомила поліція Харківської області.
Ввечері 2 травня Харків піддавався масованій атаці російських БпЛА. Постраждали 47 людей, серед яких 11-річна дівчинка. 11 постраждалих були госпіталізовані до лікарні. Іншим надали допомогу на місці. Горіли багатоповерхові та приватні будинки, цивільні автомобілі, магазин, дитячий садок.
Під час обстрілів ФАБ-1500 Куп'янського району загинув чоловік, ще один отримав поранення.
Також уночі понад 10 шахедів атакували селище Великий Бурлук. Зафіксовані влучання в будівлю універмагу, багатоквартирний житловий будинок. Постраждали дві жінки 87 і 56 років.
У селі Цапівка Богодухівського району через удар КАБ пошкоджено п'ять приватних будинків, непрацююче складське приміщення, господарчі споруди, енергомережі. Постраждала жінка 75 років.
Триває евакуація з населених пунктів, що зазнають постійних обстрілів з боку військ рф і в яких оголошено обов’язкову евакуацію. 2 травня поліцейські евакуювали шістьох мешканців Куп'янського району.
Президент України Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі також відреагував на російську атаку.
Він наголосив, що Україні потрібно посилення ППО, і що лише сила та санкції змусять росію зупинитися.
"Жодних військових цілей не було і не могло бути. росія б’є по житловій забудові саме тоді, коли українці вдома, коли вони вкладають своїх дітей спати. Віддавати такі накази, виконувати їх можуть тільки нелюди. Доки світ зволікає з рішеннями, майже кожна ніч в Україні обертається на жах, через який втрачаються життя. Україні потрібне посилення ППО. Потрібні сильні і реальні рішення від наших партнерів: Сполучені Штати, Європа, усі наші партнери, які прагнуть миру. Лише сила та санкції примусять росію зупинитись", - написав президент.