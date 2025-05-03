росія вдарила по цивільних будівлях у Харкові: майже пів сотні постраждалих

Ворог скинув ФАБ-1500 на Куп'янщину.

Упродовж минулої доби на Харківщині внаслідок ударів рф постраждали близько 50 людей, одна людина загинула. Під обстрілами окупантів опинилися Харків, Куп’янський та Богодухівський райони. Ворог застосовував керовані авіабомби, РСЗВ та БпЛА.

Про це повідомила поліція Харківської області.

Ввечері 2 травня Харків піддавався масованій атаці російських БпЛА. Постраждали 47 людей, серед яких 11-річна дівчинка. 11 постраждалих були госпіталізовані до лікарні. Іншим надали допомогу на місці. Горіли багатоповерхові та приватні будинки, цивільні автомобілі, магазин, дитячий садок.