росія вдарила по ТЦК у Полтаві

Є загиблі й поранені.

російські окупанти завдали удару по будівлі територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) у Полтаві.

Про це проінформували в Telegram Сухопутні сили Збройних сил України.

"Близько 9:00 ворог завдав удару по місту Полтава. Внаслідок одного з влучань виникла пожежа в будівлі Полтавського об'єднаного міського ТЦК та СП. Через інше влучання, поблизу Полтавського обласного ТЦК та СП, виникла пожежа на території приватного житлового будинку", – йдеться у повідомленні.

В ЗСУ зазначили, що є загиблі та поранені, зокрема з числа цивільних.

На відео, яке поширюють Telegram-канали, видно, що по будівлі в Полтаві один за одним ударили два дрони-камікадзе.