росія вдарила по ТЦК у Полтаві
03 липня 2025, 11:11
Фото: з вільного доступу
Є загиблі й поранені.
російські окупанти завдали удару по будівлі територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) у Полтаві.
Про це проінформували в Telegram Сухопутні сили Збройних сил України.
"Близько 9:00 ворог завдав удару по місту Полтава. Внаслідок одного з влучань виникла пожежа в будівлі Полтавського об'єднаного міського ТЦК та СП. Через інше влучання, поблизу Полтавського обласного ТЦК та СП, виникла пожежа на території приватного житлового будинку", – йдеться у повідомленні.
В ЗСУ зазначили, що є загиблі та поранені, зокрема з числа цивільних.
На відео, яке поширюють Telegram-канали, видно, що по будівлі в Полтаві один за одним ударили два дрони-камікадзе.
За попередньою інформацією, у Полтаві внаслідок атаки "Шахеда" загинули двоє людей, ще 11 – поранені. Про це повідомив очільник місцевої обласної військової адміністрації Володимир Когут.