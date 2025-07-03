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росія вдарила по ТЦК у Полтаві

03 липня 2025, 11:11
росія вдарила по ТЦК у Полтаві
Фото: з вільного доступу
Є загиблі й поранені.
російські окупанти завдали удару по будівлі територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) у Полтаві.
 
Про це проінформували в Telegram Сухопутні сили Збройних сил України.
 
"Близько 9:00 ворог завдав удару по місту Полтава. Внаслідок одного з влучань виникла пожежа в будівлі Полтавського об'єднаного міського ТЦК та СП. Через інше влучання, поблизу Полтавського обласного ТЦК та СП, виникла пожежа на території приватного житлового будинку", – йдеться у повідомленні.
 
В ЗСУ зазначили, що є загиблі та поранені, зокрема з числа цивільних.
 
На відео, яке поширюють Telegram-канали, видно, що по будівлі в Полтаві один за одним ударили два дрони-камікадзе.
 
За попередньою інформацією, у Полтаві внаслідок атаки "Шахеда" загинули двоє людей, ще 11 – поранені. Про це повідомив очільник місцевої обласної військової адміністрації Володимир Когут.
Полтававійна в Україніросія окупанти

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