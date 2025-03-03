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росія вдарила по військовому полігону на Дніпропетровщині: є загиблі і поранені

03 березня 2025, 12:27
росія вдарила по військовому полігону на Дніпропетровщині: є загиблі і поранені
Фото: Facebook ДСНС
Мова може йти про десятки жертві і до сотні поранених.

Сухопутні війська повідомили, що в суботу, 1 березня один із підрозділів їхніх військ став ціллю ворожого ракетного удару, є загиблі та поранені. 

Інформуію підтвердив командувач Сухопутних військ Михайло Драпатий на Facebook-сторінці. 

Напередодні в соцмережах писали про удар армії рф по полігону у Черкаському на Дніпропетровщині, де перебували українські військові 157-ї окремої механізованої бригади під час шикування.

"1 березня один із підрозділів Сухопутних військ Збройних Сил України став ціллю ворожого ракетного удару. На жаль, є загиблі та поранені. Командування та особовий склад Сухопутних військ ЗСУ висловлює глибокі співчуття близьким та знайомим військовослужбовців, які загинули внаслідок цього ракетного удару.

Наразі триває ретельна перевірка та встановлення всіх обставин події. Військовій службі правопорядку та правоохоронним органам надається вся необхідна інформація для забезпечення максимальної прозорості розслідування", - йдеться в дописі.

Анонімні джерела кажуть про кілька десятків загиблих і до сотні поранених.

Пізніше український волонтер Сергій Стерненко написав, що росіяни завдав удару по полігону з військовими ЗСУ на Дніпропетровщині за 100 – 130 км від лінії фронту.  "Коригування під російський розвідником. Його не збили, бо досі не діє повноцінна система. 

"ПВК Схід наразі має найгірші показники по впровадженню дронової ППО. Раніше командувач цього ПВК забороняв навіть тренувальні польоти з FPV. Наслідки вже були - удар по Patriot. Відповідальності не було. Жодної", - написав волонтер.

На це відреагував командувач Сухопутних військ Михайло Драпатий заявив, що особисто стежить за кожним кроком, щоб з’ясувати все посекундно. 

"Бо мені теж болить. Бо зсередини розʼїдає гнів", - зазначив він.

Він додав, що кожен, хто ухвалював рішення в той день, і кожен, хто не ухвалював їх вчасно, — усі понесуть відповідальність. Ніхто не сховається за поясненнями чи формальними рапортами.

 
трагедіявійна в Україні

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