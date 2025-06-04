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росія вдарила по заводу біоетанолу в Сумській області

04 червня 2025, 10:05
росія вдарила по заводу біоетанолу в Сумській області
Фото: Сумська ОВА у Telegram
Пошкоджені цистерни, є розлив патоки.

Цієї ночі росія вдарила дронами по заводу біоетанолу в Лебединській громаді Сумської області. 

Про це повідомили в ОВА.

За попередніми даними, у громаді зафіксували влучання 12 дронів. Минулося без постраждалих,  

Також пошкоджені 10 приватних осель. 

Загалом за добу росія вбила в області чотирьох людей у Сумах, поранила 28. У Середино-Будській громаді поранено одного цивільного 1977 року народження. 

Сумська областьвійна в Україніросія окупанти

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