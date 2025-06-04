росія вдарила по заводу біоетанолу в Сумській області
04 червня 2025, 10:05
Фото: Сумська ОВА у Telegram
Пошкоджені цистерни, є розлив патоки.
Цієї ночі росія вдарила дронами по заводу біоетанолу в Лебединській громаді Сумської області.
Про це повідомили в ОВА.
За попередніми даними, у громаді зафіксували влучання 12 дронів. Минулося без постраждалих,
Також пошкоджені 10 приватних осель.
Загалом за добу росія вбила в області чотирьох людей у Сумах, поранила 28. У Середино-Будській громаді поранено одного цивільного 1977 року народження.