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росія вдруге подала на обмін військових, захоплених у Курській області

13 вересня 2024, 19:09
росія вдруге подала на обмін військових, захоплених у Курській області
iakursk.ru
Обмінені росіяни перебували в полоні менш ніж місяць.
Під час обміну військовополоненими 13 вересня до росії повернули 44 військових, яких українська армія захопила під час наступу на Курську область.
 
Про це повідомили в українському проєкті для російських військових, які хочуть здатися в полон, "Хочу жить".
 
Там розповіли, що обмінені росіяни перебували в полоні менш ніж місяць. У проєкті кажуть, що, подаючи курських військовополонених на обмін, кремль намагається "медійно відіграти" провал своєї армії на Курщині.
 
Після обмінів 2022 року росія втратила інтерес до організації наступних, кажуть у проєкті. Через це певний час місяцями не було обмінів.
 
"Головна причина в тому, що для кремля військовополонені — це насамперед інструмент тиску на Україну", — пояснюють там.
 
Під час попереднього обміну, який відбувся 24 серпня і став першим після початку боїв у Курській області, росія повернула 115 військових, яких захопили під час операції української армії на російській території.
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