росія вдруге заочно заарештувала Буданова

Суд москви ухвалив рішення про заочний арешт голови Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-лейтенанта Кирила Буданова.

Про це повідомляє Медіазона.

Буданова звинуватили за двома статтями: теракт групою осіб із значними збитками пункти "а" і "в" частини 2 статті 205 КК і теракт групою осіб. Такі ж статті називав у жовтні Слідчий комітет РФ, звинувачуючи Буданова у причетності до атак безпілотників. Арешт у Басманному суді територіально належить до справ, які веде головне слідче управління СК.

Заочний арешт став для Буданова вже другим.

Ще в квітні 2023 року його заочно заарештував Лефортівський суд у справі про вибух на Кримському мосту. Тоді про арешт просила ФСБ. У цій справі Буданова обвинувачують у створенні терористичної спільноти, теракті, скоєному групою осіб, зберіганні зброї та вибухівки.

Разом з Будановим у Басманному суді заочно заарештували перелічених у тому ж жовтневому прес-релізі СКР командувача Повітряних сил ЗСУ Миколу Олещука, командувача Військово-Морських сил Олексія Неїжпапу і командира апаратів ВПС Сергія Бурденюка.