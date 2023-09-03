росія вербує на війну мігрантів, щоб уникнути внутрішньої мобілізації – розвідка Британії

кремль намагається уникнути мобілізації перед президентськими виборами в рф, для цього "на війну проти України вербують іноземців".

Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони Британії.

За даними британської розвідки, наприкінці червня у Вірменії та Казахстані були помічені онлайн-оголошення про службу в армії рф. Іноземцям тоді пропонували 495 000 рублів (5140 доларів) виплат та зарплату від 190 000 рублів (1973 доларів).

"У Костанайській області на півночі Казахстану проводилося вербування етнічних росіян. Також росія з травня 2023 року вербує мігрантів з країн Центральної Азії, обіцяючи прискорене громадянство та зарплати до 4160 доларів", – зазначають у Міноборони Британії.

Розвідка нагадала, що в узбецьких мігрантів-будівельників у Маріуполі "конфіскували паспорти після прибуття, тому ті були змушені приєднатися до російської армії".

Відомо, що у росії перебуває щонайменше 6 млн мігрантів із Середньої Азії, яких кремль вважає "потенційними новобранцями".

"росія, ймовірно, хоче уникнути подальших непопулярних заходів внутрішньої мобілізації напередодні президентських виборів 2024 року. Експлуатація іноземних громадян дозволяє кремлю залучати додатковий персонал для своїх військових дій всупереч зростаючим втратам", – йдеться у зведенні.