Матеріали:
Теми:

росія вербує на війну мігрантів, щоб уникнути внутрішньої мобілізації – розвідка Британії

03 вересня 2023, 11:25
росія вербує на війну мігрантів, щоб уникнути внутрішньої мобілізації – розвідка Британії
Джерело: lb.ua
рф не хоче проводити непопулярні заходи напередодні президентських виборів.

кремль намагається уникнути мобілізації перед президентськими виборами в рф, для цього "на війну проти України вербують іноземців".

Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони Британії.

За даними британської розвідки, наприкінці червня у Вірменії та Казахстані були помічені онлайн-оголошення про службу в армії рф. Іноземцям тоді пропонували 495 000 рублів (5140 доларів) виплат та зарплату від 190 000 рублів (1973 доларів).

"У Костанайській області на півночі Казахстану проводилося вербування етнічних росіян. Також росія з травня 2023 року вербує мігрантів з країн Центральної Азії, обіцяючи прискорене громадянство та зарплати до 4160 доларів", – зазначають у Міноборони Британії.

Розвідка нагадала, що в узбецьких мігрантів-будівельників у Маріуполі "конфіскували паспорти після прибуття, тому ті були змушені приєднатися до російської армії".

Відомо, що у росії перебуває щонайменше 6 млн мігрантів із Середньої Азії, яких кремль вважає "потенційними новобранцями".

"росія, ймовірно, хоче уникнути подальших непопулярних заходів внутрішньої мобілізації напередодні президентських виборів 2024 року. Експлуатація іноземних громадян дозволяє кремлю залучати додатковий персонал для своїх військових дій всупереч зростаючим втратам", – йдеться у зведенні.

 

 

мігрантимобілізація в росіївійна в Україніросія окупантиРозвідка Британії

Останні матеріали

Стратегічна наступальна кампанія. Україна завдає ударів у відповідь – далі і частіше – Мік Раян
Технології
Стратегічна наступальна кампанія. Україна завдає ударів у відповідь – далі і частіше – Мік Раян
Переклад iPress – 01 вересня 2023, 16:45
Невдалий контрнаступ? Про феєрверки на заході росії та просування ЗСУ на півдні України – Том Купер
Політика
Невдалий контрнаступ? Про феєрверки на заході росії та просування ЗСУ на півдні України – Том Купер
Переклад iPress – 01 вересня 2023, 12:58
Байден має припинити відступати перед путіним. Слід прислухатися до своїх американських бойових генералів – The Hill
Політика
Байден має припинити відступати перед путіним. Слід прислухатися до своїх американських бойових генералів – The Hill
Переклад iPress – 31 серпня 2023, 23:14
Повернення ворога. Війна путіна проти України та когнітивна блокада західної безпекової політики. Частина IІ – Brookings Institute
Політика
Повернення ворога. Війна путіна проти України та когнітивна блокада західної безпекової політики. Частина IІ – Brookings Institute
Переклад iPress – 31 серпня 2023, 16:20
путін оголосив війну росії. Під ударом опинилися не вороги режиму, а його герої – Бруно Мачаеш
Політика
путін оголосив війну росії. Під ударом опинилися не вороги режиму, а його герої – Бруно Мачаеш
Переклад iPress – 31 серпня 2023, 12:37
Момент українського Valley Forge. Хто поставив би проти Джорджа Вашигтона – програв би – Курт Волкер
Cуспільство
Момент українського Valley Forge. Хто поставив би проти Джорджа Вашигтона – програв би – Курт Волкер
Переклад iPress – 31 серпня 2023, 09:47
Війна росії проти України. 5 наслідків застосування безпілотників – Мік Раян
Технології
Війна росії проти України. 5 наслідків застосування безпілотників – Мік Раян
Переклад iPress – 30 серпня 2023, 16:53
Пентагону слід визначитися. Дайте Україні самій керувати своїм контрнаступом – Джек Кін
Політика
Пентагону слід визначитися. Дайте Україні самій керувати своїм контрнаступом – Джек Кін
Переклад iPress – 30 серпня 2023, 08:46
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється