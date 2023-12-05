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росія вербує на війну в Україні мешканців Непалу – Reuters

05 грудня 2023, 12:13
росія вербує на війну в Україні мешканців Непалу – Reuters
Фото: nbcnews.com
Уряд Непалу повідомив у своїй заяві, що шістьох його громадян, які служили в російській армії, було вбито.

Непал вимагає від москви не вербувати своїх громадян у російську армію і негайно повернути всіх непальських громадян після того, як стало відомо, що шістьох солдатів, які служили в російській армії, було вбито.

Про це повідомляє Reuters.

Непальські солдати, яких називають гуркхами, служать британській та індійській арміям після здобуття Індією незалежності у 1947 році відповідно до угоди між трьома країнами.

Маленька гімалайська країна, затиснута між Китаєм та Індією, не має такої угоди з росією, яка вторглася в Україну у лютому 2022 року і відтоді веде війну.

Уряд Непалу повідомив у своїй заяві, що шістьох його громадян, які служили в російській армії, було вбито, не вказавши жодних подробиць.

Уряд Непалу звернувся до російського уряду з проханням негайно повернути їхні тіла та виплатити компенсацію їхнім сім’ям”, – заявило міністерство закордонних справ.

У заяві також йдеться, що робляться дипломатичні зусилля зі звільнення одного громадянина Непалу, який служив у російській армії та потрапив у полон в Україні. Непал також закликав своїх громадян не вступати до армії будь-якої країни, яка веде війну.

Англомовна газета The Kathmandu Post процитувала Мілана Раджа Туладхара, посла Непалу в москві, який повідомив, що 150-200 непальців були найманцями у російській армії.

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