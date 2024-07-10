росія відчуває брак боєприпасів і війська для великого наступу на Україну – Reuters

Однак, росія зможе підтримувати свою військову економіку ще три-чотири роки.

російській федерації не вистачає особового складу і боєприпасів для того, аби розпочати великий наступ на Україну.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на неназваного високопосадовця НАТО.

Як розповів на брифінгу чиновник НАТО, росії для масштабного наступу потрібно буде забезпечити значні поставки боєприпасів з інших країн понад тих, які вже є.

"Те, що ми бачимо сьогодні, – це, як і раніше, дуже високі російські втрати. росія намагається відвоювати територію. Ми бачимо, що оборона України значно покращилася", – додав він.