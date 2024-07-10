росія відчуває брак боєприпасів і війська для великого наступу на Україну – Reuters
10 липня 2024, 08:55
Однак, росія зможе підтримувати свою військову економіку ще три-чотири роки.
російській федерації не вистачає особового складу і боєприпасів для того, аби розпочати великий наступ на Україну.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на неназваного високопосадовця НАТО.
Як розповів на брифінгу чиновник НАТО, росії для масштабного наступу потрібно буде забезпечити значні поставки боєприпасів з інших країн понад тих, які вже є.
"Те, що ми бачимо сьогодні, – це, як і раніше, дуже високі російські втрати. росія намагається відвоювати територію. Ми бачимо, що оборона України значно покращилася", – додав він.
Однак, за словами посадовця, росія зможе підтримувати свою військову економіку ще три-чотири роки.
Також він додав, що пройде "ще деякий час" перед тим, як Україна збере боєприпаси та особовий склад, які потрібні для проведення масштабних наступальних операцій.
"Ми бачимо, що вони удосконалюються з кожним днем", – розповів високопосадовець НАТО.