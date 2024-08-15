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ПОЛІТИКА

росія віддає пріоритет зброї для війни в Україні, відкладаючи міжнародні замовлення

15 серпня 2024, 14:55
росія віддає пріоритет зброї для війни в Україні, відкладаючи міжнародні замовлення
Фото: alliance/dpa/D
У зведенні нагадали, що днями у Підмосков'ї відбулася виставка зброї "Армія-2024".

росія збільшила виробництво зброї для війни проти України. При цьому російські виробники відклали контракти на продаж зброї ключовим міжнародним партнерам.

Про це повідомляє Міністерство оборони Британії у Twitter (X).

У зведенні нагадали, що днями у Підмосков'ї відбулася виставка зброї "Армія-2024". Зазвичай захід приваблює російських та іноземних виробників оборонної продукції, але від початку повномасштабної війни рф проти України міжнародна відвідуваність зменшилася.

У попередні роки ця подія проходила разом з російськими армійськими міжнародними іграми, які цього року знову були скасовані. Цього разу, як зазначає британська розвідка, виставка була зосереджена на залученні представників бізнесу з оборонної промисловості, а не на масову аудиторію.

Виставку відвідали російський диктатор влаімір путін та міністр оборони рф Андрій Бєлоусов, який заявив, що війна в Україні - це "збройним конфліктом між росією та колективним Заходом".

На виставці також були присутні представники з білорусі, Ірану та Північної Кореї. 

"російські виробники зброї змушені збільшити виробництво, щоб підтримувати війну в Україні. Деякі іноземні контракти на продаж ключовим міжнародним партнерам були відкладені через необхідність забезпечувати російські сили", - йдеться у зведенні.

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