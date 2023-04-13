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росія відклала масовані ракетні удари по Україні до осені – Генштаб

13 квітня 2023, 16:34
росія відклала масовані ракетні удари по Україні до осені – Генштаб
З лютого 2022 року окупанти витратили щонайменше 50% свого запасу зенітних ракет далекого радіусу дії.

Окупанти планують запустити серійне виробництво крилатих ракет Х-50, що може означати посилення ракетних ударів по Україні восени.

Такими даними поділився заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов під час брифінгу.

"За наявними даними, в червні цього року росія має намір почати серійне виробництво стратегічних крилатих ракет повітряного базування типу Х-50, що дозволить кремлю восени активізувати ракетні удари по території нашої країни", – заявив Громов.
У Генштабі зазначили, що з лютого 2022 року окупанти витратили щонайменше 50% свого запасу зенітних ракет далекого радіусу дії. Зокрема, російські війська використовували щонайменше 8 тисяч таких ракет, переважно класу "земля-земля".
Громов додав, що у середньостроковій перспективі росія не зможе відновити резерв ракет за нинішнього рівня виробництва.
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