росія відклала масовані ракетні удари по Україні до осені – Генштаб

З лютого 2022 року окупанти витратили щонайменше 50% свого запасу зенітних ракет далекого радіусу дії.

Окупанти планують запустити серійне виробництво крилатих ракет Х-50, що може означати посилення ракетних ударів по Україні восени.

Такими даними поділився заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов під час брифінгу.

"За наявними даними, в червні цього року росія має намір почати серійне виробництво стратегічних крилатих ракет повітряного базування типу Х-50, що дозволить кремлю восени активізувати ракетні удари по території нашої країни", – заявив Громов.

У Генштабі зазначили, що з лютого 2022 року окупанти витратили щонайменше 50% свого запасу зенітних ракет далекого радіусу дії. Зокрема, російські війська використовували щонайменше 8 тисяч таких ракет, переважно класу "земля-земля".

Громов додав, що у середньостроковій перспективі росія не зможе відновити резерв ракет за нинішнього рівня виробництва.