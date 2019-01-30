Росія відмовила українському консулу у відвідуванні Павла Гриба

Це може свідчити про свідоме приховування стану здоров'я українця

Міністерство закордонних справ України заявляє, що російська сторона відмовила українському консулу в доступі до політв'язня українця Павла Гриба.

"Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв'язку з отриманням 29 січня 2019 відмови російської сторони в наданні консулу України дозволу на відвідування незаконно засудженого в РФ громадянина України Павла Гриба", - йдеться в офіційному коментарі МЗС України.

МЗС вважає ці дії російської влади порушенням взятих на себе міжнародних зобов'язань, в тому числі передбачених ст. 13 Консульської конвенції між Україною і Росією. Україна вважає такі дії Росії свідомими і спрямованими на приховування справжнього стану здоров'я Гриба.

Нагадаємо, Північно-Кавказький окружний військовий суд РФ продовжив на 6 місяців арешт викраденого в Білорусі громадянина України Павла Гриба, якого в Росії звинувачують у тероризмі. Міністерство закордонних справ України у зв'язку з цим висловило протест.

Павла Гриба затримали в Мінську 24 серпня минулого року. Він поїхав туди, як стверджує, на зустріч з дівчиною. Після затримання Павло зник, і лише 7 вересня знайшовся в СІЗО Краснодару. ФСБ висунуло йому звинувачення у підготовці теракту.