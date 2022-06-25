росія відновила запуски "Іскандерів"

Уночі 25 червня щонайменше 50 ракет було випущено з повітря, моря та землі росіянами на території України.

Перше з території Білорусі ворог застосував дальні бомбардувальники Ту-22М3 із ракетами Х-22. Також росія знову використала територію білорусів для застосування оперативно-тактичних комплексів "Іскандер". Відбулися запуски також із ОТК "Точка-У".

З моря раші запустили крилаті ракети "Калібр" по цілях на Заході України. На південному оперативному районі використовуються комплекси "ОНІКС" - тактичний комплекс "Бастіон". Частину ракет окупантів збили засоби ППО України.

У Командуванні Повітряних Сил ЗСУ відзначають, що ракети Х-22 і "Онікс" є надскладними цілями для українських комплексів ППО через їх швидкість - понад 3000 км/год. А ракета ОТРК "Іскандер" літає по балістичній траєкторії, і всі вони є нетиповими і вкрай складним завданням для наших засобів ППО.