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ПОЛІТИКА

росія відновить купівлю іноземної валюти, оскільки санкції та нафтова капіталізація послаблюються – Bloomberg

02 травня 2023, 09:47
росія відновить купівлю іноземної валюти, оскільки санкції та нафтова капіталізація послаблюються – Bloomberg
Фото: з вільних джерел
Оскільки доходи від електроенергії зараз майже перевищують цільовий рівень, закупівлі можливі вже в травні.

росія, ймовірно, відновить купівлю іноземної валюти для своїх резервів вже цього місяця, оскільки зростання доходів від нафти стабілізує державні фінанси, незважаючи на зусилля США та Європи зі скорочення доходів кремля.

Про це повідомляє Bloomberg .

За даними Bloomberg Economics, оскільки доходи від енергоресурсів наразі близькі до перевищення цільового рівня, закупівлі можливі вже у травні. За оцінками Bloomberg Economics, початкові обсяги можуть становити еквівалент близько 200 млн доларів у юанях на місяць. Китайська валюта є основним активом, який росія все ще може використати для проведення транзакцій для свого фонду добробуту у розмірі 154 млрд доларів через санкції.

Оголошення Мінфіну очікується цього тижня. Він уже скорочував продаж юанів, які використовуються для покриття дефіциту бюджету, протягом останніх двох місяців і скоротив загальний обсяг продажів за квітень майже вдвічі порівняно з показником за лютий.

Оскільки закупівлі було зупинено наприкінці січня 2022 року, а потім програму було припинено після вторгнення в Україну, Міністерство фінансів рф цього року продавало іноземну валюту лише в рамках оновленого бюджетного механізму. росія одержує близько третини доходів свого бюджету від нафтогазової галузі.

"Обсяги покупок іноземної валюти спочатку будуть невеликими, але дуже символічними, оскільки вони покажуть, що країна замість того, щоб проїдати резерви, їх нарощує", - повідомив Олександр Ісаков, економіст у росії.

Поворот зараз підкреслить здатність росії підтримувати приплив нафтодоларів перед санкцій і цінової стелі, встановленої для покупців країнами "Великої сімки" та їхніми партнерами в Європейському Союзі. Незважаючи на напруженість через військові витрати і безпрецедентний дефіцит, бюджет йде на поправку, частково завдяки змінам у способі розрахунку урядом деяких податків на нафту.

Базова ціна, яка використовується у розрахунках податку на видобуток нафти та податку на прибуток для виробників нафти, розраховується з урахуванням дисконту флагманської нафти марки Urals до міжнародного еталона Brent, який встановлено на рівні 34 долари за барель у квітні, а потім поступово звужується до 25 доларів з липня.

Хоча цінова стеля знизила російську нафту, москві вдалося впоратися з цим, ввівши знижку на нафту марки Urals порівняно з нафтою марки Brent і змусивши виробників платити більше податків.

У першому кварталі відрахування від нафти і газу до російського бюджету скоротилися на 45% порівняно з минулим роком до 1640000000000 рублів. Дефіцит бюджету на кінець квітня вже перевищує річний цільовий показник Міністерства фінансів на 2023 рік.

Перспективи змінюються в результаті зростання експортних цін на російську нафту та змін у податковій формулі, які, як очікує Міністерство фінансів, принесуть близько 600 млрд. рублів додаткових доходів до бюджету.

Прогнози цін на нафту марки Urals, підготовлені фінансовою групою БКС, показують, що росія може почати купувати нафту раніше в третьому кварталі.

валютанафта рф

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