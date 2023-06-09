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росія відповідальна за руйнування Каховської ГЕС – Єврокомісія

09 червня 2023, 16:53
росія відповідальна за руйнування Каховської ГЕС – Єврокомісія
Фото: УНН
Спікерка Єврокомісії заявила, що на росії лежить провина за всі жахи, які сьогодні відбуваються в Україні.

У Єврокомісії заявили, що росія відповідальна за знищення Каховської ГЕС, адже саме вона почала війну проти України.

Про це 9 червня заявила речниця Єврокомісії Дана Спінант під час брифінгу в Брюсселі, повідомляє "Європейська правда".

Спінант відповідала на докір китайського кореспондента, що Єврокомісія однозначно засуджує росію за цей трагічний інцидент, хоча розслідування ще нібито не було.

"Ви, звісно, знаєте, як і ми, що росія почала цю війну, що росія скидає бомби та обстрілює, а українці захищаються. росія несе первинну відповідальність за те, що відбувається в Україні. Це перша заява, про яку ви повинні пам'ятати, коли ви дивитесь на цей інцидент чи будь-які інші", – сказала речниця Європейської комісії.

Дана Спінант наголосила, що комісія засуджує усі атаки рф, у якій формі вони б не відбувалися на території України. За її словами, ЄС "зробить усе" для підтримки людей, яких зачепив підрив Каховської греблі.

ЄврокомісіяКаховська ГЕСвійна в Україніросія окупанти

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