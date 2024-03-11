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ПОЛІТИКА

росія відповідальна за смерть Навального – експерт ООН з прав людини

11 березня 2024, 20:49
росія відповідальна за смерть Навального – експерт ООН з прав людини
Фото: Гордон
На думку експерта ООН з прав людини в рф Маріани Кацарової, відповідальність несе уряд росії

В ООН вважають, що відповідальність за смерть російського опозиціонера Алєксєя Навального 16 лютого у тюрмі несе росія. Про це заявила експерт ООН з прав людини в росії Маріана Кацарова, зауваживши, що Навальний або був убитий у в'язниці, або помер від умов утримання, які прирівнюються до тортур.

"Таким чином, російський уряд так чи інакше несе відповідальність за його смерть", – сказала Кацарова в інтерв'ю Reuters в кулуарах заходу в Організації Об'єднаних Націй в Женеві, присвяченого російським політичним в'язням. 

Експерт ООН вказала на тривалі періоди одиночного ув'язнення, які, за її словами, становили близько 300 днів, що могло спричинити "повільну смерть протягом декількох років".

"З моменту смерті Алєксєя Навального не минає і дня, щоб я не запитувала себе: «Хто наступний Навальний? І наступний Навальний точно буде, з таким рівнем репресій", – зауважила Кацарова, яка була призначена на посаду у 2023 році й досі не отримала доступу до рф.

Вона сказала, що «дуже стурбована» долею опозиційного політика Владіміра Кара-Мурзи.

Групи громадянського суспільства стверджують, що в росії у місцях позбавлення волі утримуються близько 600-1000 політичних в'язнів – за те, що вони виступають проти російського вторгнення в Україну або відмовляються воювати. 

"Ми не можемо дозволити собі бути просто обуреними ситуацією з правами людини в Росії. Ви повинні зробити кроки, реальні кроки для захисту цих політичних в'язнів", – сказала Кацарова перед переповненою дипломатами залою. 

16 лютого у виправній колонії №3 у Ямало-ненецькому окрузі помер засуджений російський опозиційний політик Олексій Навальний.

ООНрф тероризмНавальний

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