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росія відповість за свої злочини – Боррель

03 січня 2024, 08:07
росія відповість за свої злочини – Боррель
Фото: ЄС
Європейський дипломат зазначив, що росія атакувала мирне населення.

Новий рік росія розпочала з того, що випустила понад сотню ракет і безпілотників по Україні.

Про це написав Високий представник ЄС Жозеп Боррель.

Новий рік росія розпочала з того, що випустила понад сотню ракет і безпілотників по Києву, Харкову та іншим містам, націливши їх на мирне населення, зруйнувавши житлові квартали та життєзабезпечувальну інфраструктуру”, - написав Боррель.

Він запевнив, що росія буде притягнута до відповідальності за свої військові злочини.

"Ми стоїмо з Україною", - додав він.

Моніторингова місія ООН із прав людини зафіксувала 90 випадків загибелі цивільних в Україні, у тому числі двох дітей від початку хвилі російських атак 29 грудня. 

За кілька днів, з 29 грудня росія застосувала проти України майже 300 ракет і понад 200 "шахедів". 

злочини проти людстваЖозеп Боррельвійна в Україніросія окупанти

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