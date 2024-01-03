росія відповість за свої злочини – Боррель

Європейський дипломат зазначив, що росія атакувала мирне населення.

Новий рік росія розпочала з того, що випустила понад сотню ракет і безпілотників по Україні.

Про це написав Високий представник ЄС Жозеп Боррель.

“Новий рік росія розпочала з того, що випустила понад сотню ракет і безпілотників по Києву, Харкову та іншим містам, націливши їх на мирне населення, зруйнувавши житлові квартали та життєзабезпечувальну інфраструктуру”, - написав Боррель.

Він запевнив, що росія буде притягнута до відповідальності за свої військові злочини.

"Ми стоїмо з Україною", - додав він.

Моніторингова місія ООН із прав людини зафіксувала 90 випадків загибелі цивільних в Україні, у тому числі двох дітей від початку хвилі російських атак 29 грудня.

За кілька днів, з 29 грудня росія застосувала проти України майже 300 ракет і понад 200 "шахедів".