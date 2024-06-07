росія відправляє групу військових кораблів до Куби

МЗС Куби завило, що жоден із кораблів рф не несе ядерної зброї, тому їх перебування в регіоні не несе загрози.

росія відправляє до Гавани (Куба) групу військових кораблів. Вони мають прибути вже наступного тижня.

Про це повідомляє Reuters.

Міністерство закордонних справ Куби заявило, що "цей візит відповідає історичним дружнім відносинам між Кубою і російською федерацією і міжнародним правилам".

МЗС також завило, що жоден із кораблів рф не несе ядерної зброї, тому їх перебування в регіоні не несе загрози.

Заява пролунала за день після того, як офіційний представник США повідомив журналістам, що росія планує відправити бойові кораблі в Карибський регіон (до Куби та Венесуели) для проведення військово-морських навчань.

Військово-морські сили США уважно стежитимуть за ситуацією, але поки не вважають прибуття невеликої кількості літаків і кораблів рф загрозою.