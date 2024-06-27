росія відправляє хвилі військ на фронт, ведучи жорстокі бої – NYT

За даними НАТО і західних військових чиновників, у травні в середньому щодня в Україні гинули або отримували поранення понад 1000 російських солдатів.

За даними американських, британських та інших західних спецслужб, травень був особливо смертоносним місяцем для російської армії в Україні: у середньому понад 1000 її солдатів щодня отримували поранення або гинули.

Про це пише The New York Times.

Але, незважаючи на свої втрати, росія набирає від 25 000 до 30 000 нових солдатів на місяць - приблизно стільки ж, скільки залишає поле бою, заявили американські офіційні особи. Це дозволило її армії продовжувати посилати хвилю за хвилею війська на українську оборону в надії розтрощити її і прорвати лінії траншей,

"Це стиль ведення війни, який російські солдати порівнюють із тим, що їх кидають у м'ясорубку, водночас командири, мабуть, не звертають уваги на той факт, що вони посилають солдатів піхоти вмирати", - зазначають автори.