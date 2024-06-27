росія відправляє хвилі військ на фронт, ведучи жорстокі бої – NYT
27 червня 2024, 21:33
Фото: з вільного доступу
За даними НАТО і західних військових чиновників, у травні в середньому щодня в Україні гинули або отримували поранення понад 1000 російських солдатів.
За даними американських, британських та інших західних спецслужб, травень був особливо смертоносним місяцем для російської армії в Україні: у середньому понад 1000 її солдатів щодня отримували поранення або гинули.
Про це пише The New York Times.
Але, незважаючи на свої втрати, росія набирає від 25 000 до 30 000 нових солдатів на місяць - приблизно стільки ж, скільки залишає поле бою, заявили американські офіційні особи. Це дозволило її армії продовжувати посилати хвилю за хвилею війська на українську оборону в надії розтрощити її і прорвати лінії траншей,
"Це стиль ведення війни, який російські солдати порівнюють із тим, що їх кидають у м'ясорубку, водночас командири, мабуть, не звертають уваги на той факт, що вони посилають солдатів піхоти вмирати", - зазначають автори.
Часом цей підхід виявлявся ефективним, приносячи російській армії перемоги в Авдіївці та Бахмуті на сході України. Але українські та західні офіційні особи кажуть, що цієї весни ця тактика виявилася менш успішною, оскільки росія намагалася захопити землі біля міста Харкова.
Американські офіційні особи заявили, що росія досягла важливої мети президента путіна, створивши буферну зону вздовж кордону, щоб ускладнити українцям можливість завдати удару по країні.
Однак, за словами західних чиновників, ця атака не загрожувала Харкову і в кінцевому підсумку була зупинена силами української оборони.
В інші часи втрати росіян різко зростали, особливо під час штурмів Авдіївки та Бахмута. Але штурми цих міст розтягнулися на кілька місяців. Наступ у травні як за межами Харкова, так і вздовж східного фронту супроводжувався більш інтенсивними періодами хвильових атак росіян. Аналітики британської військової розвідки заявили, що втрати росії в травні, які, за їхніми оцінками, становлять у середньому 1200 осіб на день, були найвищими за всю війну.
Бойові дії минулого місяця знищили місто Вовчанськ, розташоване приблизно за 40 миль від Харкова, де українці та росіяни ведуть виснажливу битву за контроль.
російські солдати заявили, що їхні підрозділи зазнають великих втрат. Деякі кажуть, що їхні лави скорочуються через дрони, кулеметний вогонь і артилерійські обстріли.
Використання росією піхоти у хвильових атаках відображає одну з її переваг у війні: її населення набагато більше, ніж населення України, що дає їй більший резерв потенційних рекрутів.
Але втрати змусили росію відносно швидко відправити новобранців в Україну, а це означає, що солдати, відправлені на фронт, погано навчені.
Але головне питання цього року полягатиме в тому, чи зможе нинішня стратегія росії перевершити українську армію, яка знаходить свою оборонну основу. Зброя і боєприпаси з нового пакета допомоги США вартістю 60 мільярдів доларів нарешті досягають лінії фронту, і українським командирам більше не доводиться унормовувати патрони. росія, як і раніше, перевершує Україну за озброєнням, але не так сильно.
Україна змінила свою позицію, будуючи укріплення і встановлюючи мінні поля, щоб уповільнити наступ росії. Війна вигідна захисникам, і Україна зосереджується на утриманні своїх позицій, заявили американські офіційні особи. А нова буферна зона росії на кордоні під Харковом може виявитися порожнім досягненням.