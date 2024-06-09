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росія відправляє молодих африканців вмирати у війні проти України – Bloomberg

09 червня 2024, 13:44
росія відправляє молодих африканців вмирати у війні проти України – Bloomberg
Фото: Reuters
кремль погрожує депортувати африканців, якщо вони не підуть на фронт, а чиновники взяли на озброєння тактику, вперше застосовану групою Вагнера.

Про це йдеться в матеріалі Bloomberg.

москва проводить глобальну кампанію з вербування іноземних найманців в 21 країні світу, включно з державами Африки. 

Кампанії з набору в армію пропонують вигідні бонуси під час підписання контракту і зарплати тим, хто приєднається до них як контрактники. кремль також відправляє тисячі мігрантів та іноземних студентів битися разом із російськими військами у війні проти України,.

"Використовуючи тактику, вперше застосовану найманою групою "Вагнер", російські чиновники дедалі частіше погрожують не подовжувати візи африканським студентам і молодим робітникам, якщо вони не погодяться вступити до лав збройних сил", - пише видання. 

Африканців, які перебувають в рф за робочими візами, затримали, і вони змушені вибирати між депортацією та відправленням на фронт, а деякі з них змогли відкупитися, щоб залишитися в країні й уникнути військової служби, розповів один з європейських чиновників.

Ще один співрозмовник видання зазначив, що російська практика відправки мігрантів і студентів у бій під примусом з'явилася ще на початку війни. Ці військовослужбовці зазнають особливо високих втрат, бо їх дедалі частіше направляють на ризиковані наступальні маневри для захисту більш підготовлених підрозділів.

На початку року уряд Катманду заявив, що йому відомо про 400 молодих непальських чоловіків, завербованих росією, але багато інших, ймовірно, підписалися без відома уряду. Рішення Індії припинити набір непальських гуркхів у свою армію, поклавши край 200-річній традиції, можливо, спонукало непальців шукати роботу в Росії та інших країнах,  зазначає Bloomberg.

Також один з українських чиновників заявив, що серед полонених, яких Україна захопила на полі бою, збільшилася кількість іноземних бойовиків. За його словами, особливо часто зустрічаються африканці та непальці.

За словами Євгена Примакова, глави Росспівробітництва, організації, що займається поширенням знань про рф за кордоном, наразі в росії навчається 35-37 тисяч африканських студентів.

Ще в листопаді ми писалди, що африканських студентів вербують росіяни на війну проти України.
Росіявійна в Українівербуєафриканці

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