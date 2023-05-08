росія відправляє музейні експонати на війну – CNN

Супутникові знімки, зроблені 21-22 квітня показують, що росія вивозила десятки танків зі складу на базі в Арсеньєві на Далекому Сході країни.

росія перекидає на лінію фронту в Україні старі радянські танки Т-55, але вони все ще можуть бути ефективними.

Про це повідомляє CNN.

росія відправляє на війну проти України танки моделі Т-55, які вперше були прийняті на озброєння Червоною армією Радянського Союзу в 1948 році. Вони такі старі, що їх можна знайти в музеях.

Історик Джон Делані, старший куратор Імперського військового музею у Даксфорді пояснив, що це був перший основний бойовий танк, який використовував Радянський Союз в епоху холодної війни.

"До цього моменту було три дуже відмінні типи танків, легкі, середні та важкі, які виконували різні ролі на полі бою. З середини 50-х і далі існувала ця концепція, яка намагалася створити танк, який міг би все потроху, і який став відомий як основний бойовий танк", - сказав він.

росія почала виводити з озброєння Т-55 у 1980 роках. Проте їх законсервовували, а не утилізували. Делані вважає, що значна їхня кількість стоїть у сараях та чекає на переналаштування.

Супутникові знімки, зроблені 21-22 квітня показують, що росія вивозила десятки танків зі складу на базі в Арсеньєві на Далекому Сході країни. На них видно, що одні із танків, які зберігаються на базі, це Т-55. У квітні західні офіційні особи повідомили CNN, що зафіксували старий танк поблизу лінії фронту.

Роберт Лі, колишній морський піхотинець США та старший науковий співробітник американського Інституту дослідження зовнішньої політики зауважив, що росія втратила багато обладнання, а нове виробляти важко.

"Вони виробляють кілька нових танків, вони все ще виробляють Т-90, але в (необхідному) масштабі їм потрібно більше обладнання, ніж вони можуть виробити, тому вони покладаються на все старіші танки, щоб компенсувати це", - сказав він.

До того ж, Тревор Тейлор, директор Програми оборони, промисловості та суспільства Королівського інституту об’єднаних служб, зазначив, що санкції Заходу також уповільнюють виробництво зброї в росії.

Лі вважає, що використання Т-55 буде обмеженим: "Деякі з цих систем, ймовірно, спочатку будуть використовуватися в тиловій частині. Отже, не обов’язково танки йдуть вперед, це може бути видом вогню на велику відстань".

При цьому Делані вважає, що Т-55 можуть виявитися корисними.

"Одна з речей, для яких ви, очевидно, можете використовувати цей (танк - ред.), якщо ви намагаєтеся уникнути бою між танками та танками, це закопати їх на оборонних позиціях, поставити танк у яму, щоб ви могли бачити лише вежу, та тоді їх можна використовувати для захисту лінії фронту від контратаки", - сказав він.

Він додав, що таке використання танків для країни-агресора може бути ефективним для статичних оборонних позицій.

росіянам доводиться покладатися на призовну армію, менш підготовлену, ніж армія їх супротивника. А танки Т-55 легкі у використанні для слабопідготовлених солдатів.

"Я думаю, що, зіткнувшись із західною зброєю, росіяни повинні очікувати дуже великих втрат, якщо вони планують просуватися вперед, використовуючи систему Т-55. Використовувати зброю такого зразка - це акт відчаю", - сказав Тейлор.

Делані додав, що Т-55 будуть щоразу програвати у танкових боях проти Leopard чи Challenger.