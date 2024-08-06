росія відправляє резерви в Курську область
06 серпня 2024, 19:07
фото: губернатора Курської області
росіяни стверджують, що відбивають атаки і завдають вогневої поразки військам ЗСУ.
Міноборони рф підтвердило, що ЗСУ прорвали кордон у Курській області. Наразі в цьому районі тривають інтенсивні бої.
Про це повідомили у Міноборони країни-окупанта.
Прорив стався вранці. Українські сили після вогневої підготовки силами до трьохсот осіб зі складу 22-ї механізованої бригади ЗСУ за підтримки 11 танків і більше 20 бойових броньованих машин атакував позиції росіян в районах населених пунктів Миколаєво-Дар'я та Олешня.
росіяни стверджують, що відбивають атаки і завдають вогневої поразки військам ЗСУ в районі державного кордону та резервів на території Сумської області.
В МО рф переконують, що штурмова авіація нібито завдала ударів по зосередженням живої сили та техніки ЗСУ в районах населених пунктів Басівка, Журавка, Хотень, Юнаківка, Біловоди, Хропівщини Сумської області.
"За бронетехнікою противника ефективно застосовується армійська авіація. У район зіткнення висунулися резерви російського угруповання військ на Курському напрямку", - заявили в МО рф.
За версією росіян, вони знищили 16 одиниць бронетехніки ЗСУ, серед них шість танків, дві бойові машини піхоти, чотири бронетранспортери та іншу техніку.