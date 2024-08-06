росія відправляє резерви в Курську область

росіяни стверджують, що відбивають атаки і завдають вогневої поразки військам ЗСУ.

Міноборони рф підтвердило, що ЗСУ прорвали кордон у Курській області. Наразі в цьому районі тривають інтенсивні бої.

Про це повідомили у Міноборони країни-окупанта.

Прорив стався вранці. Українські сили після вогневої підготовки силами до трьохсот осіб зі складу 22-ї механізованої бригади ЗСУ за підтримки 11 танків і більше 20 бойових броньованих машин атакував позиції росіян в районах населених пунктів Миколаєво-Дар'я та Олешня.

росіяни стверджують, що відбивають атаки і завдають вогневої поразки військам ЗСУ в районі державного кордону та резервів на території Сумської області.