росія відправляє солдатів до КНДР для обміну досвідом під виглядом лікування – ISW

рф відправляє військовослужбовців до Північної Кореї нібито на лікування. Однак там російські солдати обмінюються військовим досвідом з КНДР.

В ISW звернули увагу на заяву посла рф в КНДР Олександра Мацегори щодо того, що росія відправила "сотні" поранених солдатів до Північної Кореї на реабілітацію та лікування. Він також повідомив, що КНДР нібито відмовилася від пропозиції росії виплатити фінансову компенсацію за лікування росіян в КНДР.

"російське військове командування, за повідомленнями, відправляло поранених назад у штурмові групи без лікування, що демонструє загальну зневагу до здоров'я солдатів у російській армії і ставить під сумнів офіційні заяви Росії про відправку російських солдатів на лікування за кордон, зокрема до Північної Кореї", - кажуть аналітики.

При цьому перебування досвідчених військових у КНДР дасть змогу рф співпрацювати з північнокорейськими збройними силами й розповсюджувати досвід, набутий під час війни в Україні.

Нагадаємо, що наприкінці 2024 року росія залучила північнокорейських військових для участі у бойових діях у Курській області. За даними українських військових, північнокорейські солдати атакували українські позиції, використовуючи тактику масових наступів. Такі атаки призвели до значних втрат серед північнокорейських підрозділів.