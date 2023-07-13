росія відправила до Китаю обладнання для будівництва АЕС

Обладнання загальною вагою 1700 то транспортуватимуть до морського порту Санкт-Петербурга, а потім відвантажуватимуть до Китаю.

російська федерація відправила вантаж із обладнанням для будівництва атомної електростанції Xudapu NPP на північному сході Китаю.



Про це повідомляє Xinhua.

Вантаж обладнання для третього енергоблоку АЕС Xudapu включає захисну оболонку ядерного реактора та чотири парогенератори, виготовлені на заводі "Атоммаш" у Волгодонську.



"Атоммаш" входить до складу компанії "Атоменергомаш", яка виробляє обладнання для атомних електростанцій, і підрозділу російської Держатомкорпорації "росатом".

АЕС Xudapu, розташована в китайській провінції Ляонін, є другою на північному сході Китаю та найпівнічнішою атомною електростанцією країни.