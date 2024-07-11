росія відреагувала на плани США розмістити у Німеччині далекобійну зброю
11 липня 2024, 19:11
Фото: з вільного доступу
Голова Ради Федерації Валентина Матвієнко пригрозила Сполученим Штатам та Німеччині "жорсткою й адекватною відповіддю".
З 2026 року Сполучені Штати Америки планують розмістити засоби далекобійної зброї у Німеччині. Зокрема, це зенітні ракети SM-6, крилаті ракети Tomahawk, а також гіперзвукова зброя.
Про це йдеться в спільній заяві урядів Німеччини та США в межах саміту НАТО.
"У 2026 році Сполучені Штати розпочнуть епізодичне розгортання далекобійних засобів ведення вогню як частина планування розміщення цих засобів в майбутньому на тривалий термін", – зазначається в заяві на сайті Білого дому.
У межах повного розгортання далекобійних систем озброєння США встановлюватимуть зенітні ракети SM-6, крилаті ракети Tomahawk, а також гіперзвукову зброю, яка має значно більший радіус дії порівняно з іншими наземними засобами ведення вогню в Європі. Подібних систем у Німеччини не було з кінця 1990-х років – тоді Вашингтон вивів із Німеччини всю зброю дальньої дії.
"Використання цих провідних можливостей продемонструє відданість Сполучених Штатів до НАТО, а також їхній внесок у європейське інтегроване стримування", – пише на сайті Білого дому.
Натомість російські політики вже істерично відреагувала на рішення Сполучених Штатів. Голова Ради Федерації Валентина Матвієнко заявила, що Росія сподівається, що розміщення далекобійної американської зброї в Німеччині не відбудеться.
"Я сподіваюся, що цього не станеться, тому що відповідь росії тоді буде жорстка й адекватна. Це вже просто неприпустимо. Якщо підняти всі документи повоєнного часу, то Німеччина взагалі не має права, щоб у неї була зброя ось такого плану, за тими угодами, які були підписані", – каже вона.