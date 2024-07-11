росія відреагувала на плани США розмістити у Німеччині далекобійну зброю

Голова Ради Федерації Валентина Матвієнко пригрозила Сполученим Штатам та Німеччині "жорсткою й адекватною відповіддю".

З 2026 року Сполучені Штати Америки планують розмістити засоби далекобійної зброї у Німеччині. Зокрема, це зенітні ракети SM-6, крилаті ракети Tomahawk, а також гіперзвукова зброя.

Про це йдеться в спільній заяві урядів Німеччини та США в межах саміту НАТО.

"У 2026 році Сполучені Штати розпочнуть епізодичне розгортання далекобійних засобів ведення вогню як частина планування розміщення цих засобів в майбутньому на тривалий термін", – зазначається в заяві на сайті Білого дому.

У межах повного розгортання далекобійних систем озброєння США встановлюватимуть зенітні ракети SM-6, крилаті ракети Tomahawk, а також гіперзвукову зброю, яка має значно більший радіус дії порівняно з іншими наземними засобами ведення вогню в Європі. Подібних систем у Німеччини не було з кінця 1990-х років – тоді Вашингтон вивів із Німеччини всю зброю дальньої дії.