росія відреагувала на замах на Трампа

росія не забарилася з черговою цинічною заявою.

Речниця міністерства закордонних справ рф Марія Захарова відреагувала на замах на експрезидента США Дональда Трампа. За її словами, США буцімто стимулюють розпалювання ненависті до політичних опонентів.

Про це Захарова написала у своєму телеграм-каналі.

"Рівно два місяці тому звернула увагу на те, що в США буквально стимулюють розпалювання ненависті до політичних опонентів, а також навела приклади американської традиції замахів та вбивств президентів та кандидатів у президенти", – заявила речниця ворожого МЗС.

Нагадаємо, що під час виступу експрезидента США Дональда Трампа у Пенсильванії пролунали звуки стрілянини. Політика негайно було евакуйовано з майданчика. Трамп перервав свою промову і залишив сцену з закривавленим вухом. Він отримав незначне поранення, але почувається добре. Нині на місці події працюють правоохоронні органи для з'ясування всіх обставин інциденту. Загинули один із глядачів і сам нападник.