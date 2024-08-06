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ПОЛІТИКА

росія відстає від України в інноваціях безпілотників

06 серпня 2024, 09:59
росія відстає від України в інноваціях безпілотників
Фото: wartime.org.ua
Однією з причин відставання блогери називають старший вік російських функціонерів.

росія відстає від України в плані інновацій при виробництві безпілотників.

Таку оцінку ситуації у принциповій галузі озброєнь дав російський військовий оглядач, чию думку у черговому своєму звіті навів Американський Інститут вивчення війни ISW.

Причиною такого становища блогер вважає, зокрема, те, що російські урядовці набагато старші за українських чиновників, через що російський уряд монополізував і стандартизував виробництво дронів на шкоду їхній ефективності.

російські оглядачі кажуть, що слід інтегрувати технічних спеціалістів у передові підрозділи та перевести російських заводи зі складання та випробування безпілотників ближче до окупованої України, щоб гарантувати, що нещодавно вироблені безпілотники відповідають реальним потребам російських підрозділів.

Військовий блогер з рф інформує, що російська добровольча бригада "Еспаньйола" вже перенесла свої збиральні та випробувальні заводи безпілотників ближче до окупованої частини України та припустив, що що це дозволило підвищити ефективність її дронів.

війнабезпілотникиросія загроза

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