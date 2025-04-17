росія "віджала" американську компанію і використовує її для власної армії

Вона стала єдиною компанією США, яка перейшла під державний контроль росії.

Уряд рф планує використати захоплену компанію Главпродукт для постачання продовольства своїм збройним силам.

Про це свідчить документ, який потрапив у розпорядження агенції Reuters.

Таке рішення може поставити під загрозу потепління у відносинах між США і кремля через перемовини про закінчення війни проти України.

Компанія Главпродукт займається виробництвом консервованих продуктів. Вона була вилучена з власності підприємця зі США Леоніда Смирнова в жовтні 2023 року і стала єдиною американською компанією, яка перейшла під державний контроль росії.

Згідно з листом нового керівництва компанії до Генеральної прокуратури рф, захоплення активів було "необхідним для забезпечення стабільного виробництва", зокрема для майбутніх постачань до Росгвардії і міноборони рф.

Тепер Главпродукт контролюється Федеральним агентством з управління держмайном рф.

Такоє російська прокуратура звинувачує його в незаконному виведенні порядка 17 з росії.

Однак власник відкидає звинувачення і називає справу "рейдерським захопленням у російському стилі".

Рік тому Арбітражний суд Москви за поданням Генпрокуратури заарештував активи Главпродукту.

Через повномасштабне вторгення - москва посилює контроль над стратегічними активами та збільшує оборонні витрати.

Ще в 2022 році країна відчувала дефіцит постачань товарів і продуктів для армії.

Лист, з яким ознайомився Reuters, свідчить, що нового директора Главпродукта призначено за поданням компанії Дружба народів, яка у 2019–2020 роках була єдиним постачальником продовольства для Росгвардії.

Власники цієї компанії залишаються невідомими, але в 2022 році росЗМІ повідомляли, що вона пов’язана з агрохолдингом "Агрокомплекс ім. Ткачова".

За даними корпоративних реєстрів, компанії Дружба народів і Агрокомплекс використовують однаковий домен agrocomplex.ru для електронної пошти.

Згідно з аудиторськими звітами за 2025 рік, власником Агрокомплексу є Олександр Ткачов - колишній міністр сільського господарства рф і голова ради директорів холдингу, який перебуває під санкціями ЄС за підтримку анексії Криму.