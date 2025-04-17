росія "віджала" американську компанію і використовує її для власної армії
Уряд рф планує використати захоплену компанію Главпродукт для постачання продовольства своїм збройним силам.
Про це свідчить документ, який потрапив у розпорядження агенції Reuters.
Таке рішення може поставити під загрозу потепління у відносинах між США і кремля через перемовини про закінчення війни проти України.
Компанія Главпродукт займається виробництвом консервованих продуктів. Вона була вилучена з власності підприємця зі США Леоніда Смирнова в жовтні 2023 року і стала єдиною американською компанією, яка перейшла під державний контроль росії.
Згідно з листом нового керівництва компанії до Генеральної прокуратури рф, захоплення активів було "необхідним для забезпечення стабільного виробництва", зокрема для майбутніх постачань до Росгвардії і міноборони рф.
Тепер Главпродукт контролюється Федеральним агентством з управління держмайном рф.
Такоє російська прокуратура звинувачує його в незаконному виведенні порядка 17 з росії.
Однак власник відкидає звинувачення і називає справу "рейдерським захопленням у російському стилі".
Рік тому Арбітражний суд Москви за поданням Генпрокуратури заарештував активи Главпродукту.
Через повномасштабне вторгення - москва посилює контроль над стратегічними активами та збільшує оборонні витрати.
Ще в 2022 році країна відчувала дефіцит постачань товарів і продуктів для армії.
Лист, з яким ознайомився Reuters, свідчить, що нового директора Главпродукта призначено за поданням компанії Дружба народів, яка у 2019–2020 роках була єдиним постачальником продовольства для Росгвардії.
Власники цієї компанії залишаються невідомими, але в 2022 році росЗМІ повідомляли, що вона пов’язана з агрохолдингом "Агрокомплекс ім. Ткачова".
За даними корпоративних реєстрів, компанії Дружба народів і Агрокомплекс використовують однаковий домен agrocomplex.ru для електронної пошти.
Згідно з аудиторськими звітами за 2025 рік, власником Агрокомплексу є Олександр Ткачов - колишній міністр сільського господарства рф і голова ради директорів холдингу, який перебуває під санкціями ЄС за підтримку анексії Криму.