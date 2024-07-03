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ПОЛІТИКА

росія вітає ультраправу партію Марін Ле Пен на виборах у Франції

03 липня 2024, 20:57
росія вітає ультраправу партію Марін Ле Пен на виборах у Франції
Фото: fr.sputniknews.com
Politico зазначає, що фактичну лідерку «Національного обʼєднання» давно повʼязують із москвою.

російське МЗС висловилось на підтримку ультраправої партії "Національне обʼєднання" Марін Ле Пен на позачергових парламентських виборах у Франції. Заступник речника міністерства Андрєй Настасін сказав, що "французькі чиновники не зможуть ігнорувати глибокі зміни" у настроях народу країни.

Про це повідомляє Politico.

"Народ Франції прагне до суверенної зовнішньої політики, яка б служила його національним інтересам, і хоче відмовитись від диктату Вашингтона та Брюсселя", — йдеться у заяві МЗС Росії.

Видання зазначає, що раніше партія Ле Пен виступала проти санкцій ЄС проти Москви. У своїй президентській програмі на 2022 рік Ле Пен закликала до поглиблення дипломатичних зв’язків з росією. Цю пропозицію кілька днів тому «тихо вилучили» з маніфесту партії, оскільки вона намагається виглядати більш респектабельною та заспокоїти міжнародних партнерів Франції, додає Politico.

Нагадаємо, "Національне обʼєднання" перемогло у першому турі позачергових парламентських виборів у Франції. Згідно з екзитполом, партія Ле Пен набрала 34% голосів виборців, водночас блок президента країни Еммануеля Макрона — 20,3%.

Франціявибориросія загроза

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