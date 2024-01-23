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росія вкотре атакувала Україну крилатими та балістичними ракетами

23 січня 2024, 08:25
росія вкотре атакувала Україну крилатими та балістичними ракетами
Фото з відкритих джерел
За даними Повітряних сил, протягом години ракети перебували в повітряному просторі українських областей, змінюючи курс. У столиці повідомили про роботу ППО.

У Києві зранку 23 січня пролунали вибухи. Працює ППО.

Про це повідомляє КМВА.

"Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!", – закликав начальник КМВА Сергій Попко.

Згодом стало відомо, що внаслідок ракетного удару у Святошинському районі:

  • зафіксовано загоряння припаркованих автомобілів;
  • попередньо, є пошкодження дитячого садочку;
  • попередньо, є пошкодження одного будинку.

Вже відомо про загиблу жінку та чотирьох поранених. Більшість – із мінно-вибуховими травмами. Інформація уточнюється. Оперативні служби прямують на місце.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що також зафіксовано кілька викликів екстрених служб в Солом'янський район. Там у багатоквартирному будинку вибуховою хвилею повибивало вікна. 

У Печерському районі, є влучання в нежитлову будівлю. Підрозділи екстрених служб прямують на місце.

У Харкові внаслідок ранкового обстрілу повністю зруйновано підʼїзд багатоквартирного будинку. Зараз рятувальники намагаються розібрати завали, аби знайти під ними людей. Про це повідомив у Telegram мер Харкова Ігор Терехов.

Також, за його словами, в одній з найбільш постраждалих частин Київського району немає світла, частково води. Внаслідок серії ударів по місту та області є поранені, зокрема – діти. Одна з ракет поцілила в газопровід, внаслідок чого спалахнула пожежа. Відповідні служби працюють над усуненням наслідків ворожих обстрілів.

ракетивійна в Україніросія окупантиповітряні сили

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