росія вкотре атакувала Україну крилатими та балістичними ракетами
У Києві зранку 23 січня пролунали вибухи. Працює ППО.
Про це повідомляє КМВА.
"Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!", – закликав начальник КМВА Сергій Попко.
Згодом стало відомо, що внаслідок ракетного удару у Святошинському районі:
- зафіксовано загоряння припаркованих автомобілів;
- попередньо, є пошкодження дитячого садочку;
- попередньо, є пошкодження одного будинку.
Вже відомо про загиблу жінку та чотирьох поранених. Більшість – із мінно-вибуховими травмами. Інформація уточнюється. Оперативні служби прямують на місце.
Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що також зафіксовано кілька викликів екстрених служб в Солом'янський район. Там у багатоквартирному будинку вибуховою хвилею повибивало вікна.
У Печерському районі, є влучання в нежитлову будівлю. Підрозділи екстрених служб прямують на місце.
У Харкові внаслідок ранкового обстрілу повністю зруйновано підʼїзд багатоквартирного будинку. Зараз рятувальники намагаються розібрати завали, аби знайти під ними людей. Про це повідомив у Telegram мер Харкова Ігор Терехов.
Також, за його словами, в одній з найбільш постраждалих частин Київського району немає світла, частково води. Внаслідок серії ударів по місту та області є поранені, зокрема – діти. Одна з ракет поцілила в газопровід, внаслідок чого спалахнула пожежа. Відповідні служби працюють над усуненням наслідків ворожих обстрілів.