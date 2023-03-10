росія вкотре продовжила спільні навчання з білоруссю

Цього разу військові навчання триватимуть до 20 березня.

росіяни в черговий раз продовжили термін навчань в білорусі.

Про це повідомляють "Беларускі Гаюн".



За даними моніторингової групи, про це свідчить графік проведення навчань на білоруських полігонах. 11-12 березня стануть вихідними для деяких полігонів, інші, де сконцентровані ЗС рф, продовжать працювати без перерви. Зокрема: