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росія вкотре продовжила спільні навчання з білоруссю

10 березня 2023, 09:50
росія вкотре продовжила спільні навчання з білоруссю
Фото з вільного доступу
Цього разу військові навчання триватимуть до 20 березня.

росіяни в черговий раз продовжили термін навчань в білорусі.

Про це повідомляють "Беларускі Гаюн".

За даними моніторингової групи, про це свідчить графік проведення навчань на білоруських полігонах. 11-12 березня стануть вихідними для деяких полігонів, інші, де сконцентровані ЗС рф, продовжать працювати без перерви. Зокрема:

  • "Осиповичський";
  • "Доманово";
  • "Лепельський";
  • "Обуз-Ліснівський"                                                                                                                                                                     Загалом,  загальна кількість продовжень склала 46 тижнів. ЗС рб покращують навички, стають більш підготовленими до оборони, але як і раніше, вони не готові до наступальних дій через відсутність реального бойового досвіду.
Білорусьросійські військовівійна в Українінавчання військових

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