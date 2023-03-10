росія вкотре продовжила спільні навчання з білоруссю
10 березня 2023, 09:50
Фото з вільного доступу
Цього разу військові навчання триватимуть до 20 березня.
росіяни в черговий раз продовжили термін навчань в білорусі.
Про це повідомляють "Беларускі Гаюн".
За даними моніторингової групи, про це свідчить графік проведення навчань на білоруських полігонах. 11-12 березня стануть вихідними для деяких полігонів, інші, де сконцентровані ЗС рф, продовжать працювати без перерви. Зокрема:
- "Осиповичський";
- "Доманово";
- "Лепельський";
- "Обуз-Ліснівський" Загалом, загальна кількість продовжень склала 46 тижнів. ЗС рб покращують навички, стають більш підготовленими до оборони, але як і раніше, вони не готові до наступальних дій через відсутність реального бойового досвіду.