В ніч на понеділок російська стратегічна авіація завдала удари ракетами Х-22 по Одещині та запустила більше 30 дронів.

Про це повідомляє командування "Південь" на Facebook-сторінці та начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко в Telegram-каналі.

"По Одещині ворог завдав ракетного удару з літаків стратегічної авіації. Ракети типу Х-22 противник спрямував по складу одного з продовольчих підприємств і по рекреаційній зоні на Чорноморському узбережжі", йдеться в пості.

Внаслідок ударів на одещині спалахнули пожежі. Про потерпілих наразі немає інформації.

Крім того, за ніч ППО знищила над Києвом та областю більше 30 російських дронів.

"Під час останньої повітряної тривоги, яка тривала понад 3,5 години, агресор намагався завдати удару своїми БПЛА. За попередньою інформацією, це були іранські баражуючі боєприпаси "Shahed", які атакували столицю з різних напрямків.

У повітряному просторі Києва було виявлено і знищено понад 30 ворожих дронів", написав Попко і додав, що внаслідок атаки БПЛА в столиці було травмовано 5 людей, пошкоджено автомобілі і житловий будинок.