росія вкотре здійснила ракетний обстріл по Україні

У ніч проти 15 серпня російська федерація завдала чергового удару по Україні, для якого використала ракети.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Так, у Львові уламки ракет впали на багатоквартирні житлові будинки, сталося загоряння, повідомив очільник обласної військової адміністрації Максим Козицький. Є руйнування, людей евакуювали.

Очільник ОВА зазначив, що є постраждалі, однак кількість не уточнив. Їм надають медичну допомогу. Інформації про загиблих не надходило.

Під час ракетного удару по Львову було також знищено дитячий садок. Одна з російських ракет влучила у дитячий павільйон дошкільного навчального закладу.

Незначні загоряння фіксували в інших частинах Львова — пожежники їх уже загасили. В одному з гіпермаркетів міста через падіння уламків ракети стався обвал стелі. Також надійшла інформація про пошкодження автівок.

У Ставчанах пошкоджені 10 будинків. Наразі відомо про людей, які там зазнали легких травм. Пошкоджені будинки також у Суховолі — постраждалих немає.

Під ранок росіяни завдали ракетних ударів і по Черкащині, повідомив голова ОВА Ігор Табурець. У Смілі ракета влучила на територію приватного підприємства. Ще одна поцілила по території медзакладу. Минулося без потерпілих. Пошкоджено мережі водо- і теплопостачання. Частина міста наразі перебуває без води. На місці працюють правоохоронні та комунальні служби.

А на Дніпропетровщині російські окупанти о 4:20 атакували одне з промислових підприємств міста — там спалахнула пожежа. Вона охопила понад 800 квадратних метрів. Її вже локалізували.

Поранень зазнали дві людини: 59-річна жінка отримала легкі ушкодження та лікуватиметься вдома, 70-річного чоловіка госпіталізували (він у стані середньої тяжкості).

Під час ранкової масованої атаки бійці з Повітряного командування "Схід" збили над Дніпропетровщиною сім крилатих ракет Х-101/555, розповів начальник ОВА Сергій Лисак.

Загалом, росіяни за ранок випустили по Україні 28 крилатих ракет різних типів. В результаті протиповітряного бою сили та засоби Повітряних Сил, у взаємодії з підрозділами інших складових Сил оборони, знищено 16 крилатих ракет Х-101/Х-555, "Калібр".

Крім того, зафіксовано 8 пусків зенітних керованих ракет С-300/С-400 по Дніпропетровській та Запорізькій областях. Подробиць про атаки балістикою немає.