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росія вночі масовано обстріляла Україну: усі подробиці

19 липня 2023, 08:07
росія вночі масовано обстріляла Україну: усі подробиці
Найсильнішого з початку війни обстрілу зазнала Одеса.

У ніч проти середи, 19 липня, окупанти масовано обстріляли Україну щонайменше двома видами ракет, а також іранськими ударними дронами Shahed. Вибухи пролунали в низці регіонів. 

Наразі відомо, що сили ППО знищили усі повітряні цілі на піддступах до столиці. Попередньо, жертв і руйнувань не зафіксовано.

Про це інформує КМВА.

"про Київ ворог теж не забув. Знову атакував столицю "Shahed"-ами. Безрезультатно. Ще на підступах до столиці ППО виявила і знищила усі ворожі дрони", - йдеться в повідомленні.

Сильного обстрілу зазнала Одеса. Близько першої ночі у місті почали гриміти вибухи. Судячи з їхньої сили, в атаці на місто брали участь як безпілотники, так і ракети. Працювало ППО. Декілька "Шахедів" збито, уламки як мінімум одного з них впали поряд з будинком.

Є поводження у житлових будинках. Інофрмації про людські жертви поки що немає. На думку місцевих жителів, це найсильніший обстріл міста за всю війну.

Також вибухи пролунали і на Житомирщині. Голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко повідомив про атаку на область, яку росіяни здійснили під ранок, випустивши іранські дрони-камікадзе. Є влучання в інфраструктурний об'єкт, а також пошкоджені приватні будинки. 

Загалом, cили української протиповітряної оборони збили 37 повітряних цілей.Зазначається, що вночі окупанти здійснили на Україну атаку у кілька хвиль. Армія рф застосувала:

16 крилатих ракет морського базування "Калібр": імовірно з малого ракетного корабля "Інгушетія" та фрегата "Адмірал Ессен" з акваторії Чорного моря;

  • 8 крилатих ракет Х-22: з літаків дальньої авіації Ту-22М3 з акваторії Чорного моря;
  • 6 крилатих ракет "Онікс": з берегового ракетного комплексу "Бастіон" (Крим);
  • 1 керовану авіаційну ракету Х-59: із винищувача Су-35 з акваторії Чорного моря;
  • 32 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131" з полігону Чауда (Крим) та Приморсько-Ахтарськ (Краснодарський край).

Українська система ППО знищила 37 повітряних цілей ворога:

  • 13 крилатих ракет "Калібр";
  • 1 керовану авіаційну ракету Х-59;
  • 23 ударних БпЛА "Shahed-136/131".

Також зазначається, що за поточну та минулу добу авіація Повітряних Сил завдала понад 20 авіаційних ударів по об’єктах, місцях зосередження техніки та особового складу російських окупантів.

Дрондрони-камікадзевійна в Україніросія окупантиракетні атаки

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