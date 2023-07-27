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ПОЛІТИКА

росія вночі випустила 2 ракети та 8 дронів, всі "Шахеди" збили

27 липня 2023, 09:11
росія вночі випустила 2 ракети та 8 дронів, всі
джерело pravda
Вночі окупанти випустили дві ракети типу "Калібр" з підводного човна у Чорному морі. Їх збити не вдалося. Ракети атакували портову інфраструктуру Одеської області.

росія в ніч на 27 липня випустила по Україні ракети та дрони-камікадзе іранського виробництва. Всі "Шахеди" збили сили протиповітряної оборони. 

Про це повідомляє Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

Вночі окупанти випустили дві ракети типу "Калібр" з підводного човна у Чорному морі. Їх збити не вдалося. Ракети атакували портову інфраструктуру Одеської області.

Крім того, російські окупанти випустили 8 "Шахедів" з південно-східного напрямку. Сили ППО збили усі ворожі дрони-камікадзе у Хмельницькій, Дніпропетровській та Донецькій областях.

У Хмельницькій області вночі чули вибухи, які пов'язані з роботою протиповітряної оборони.

Також відомо про ракетний удар по Одеській області. 

За даними голови Одеської ОВА Олега Кіпера, пошкоджено обладнання одного з вантажних терміналів, знищено будівлю охорони та два автомобілі.

"Внаслідок влучення загинув цивільний охоронець 1979 р.н.", - додав він.

За словами спікера ОК "Південь" Наталії Гуменюк, ворог спершу спрямував "Шахеди" по центру України, оминаючи південь, а потім на початку грози застосував "Калібри", випустивши їх з Чорного моря.

"Цієї ночі ми можемо констатувати, що ворог вдався знов до потужної атаки, в тому числі і на південь України, використовуючи безпілотні летальні апарати, спрямував "шахеди" в центральні регіони України по "класичному варіанту", обминаючи південь через тимчасово окуповані території", - розповіла вона в ефірі телемарафону.

війнаатакарф тероризм

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