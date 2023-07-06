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росія вночі задіяла проти України 6 ракетоносіїв – Гуменюк

06 липня 2023, 08:25
росія вночі задіяла проти України 6 ракетоносіїв – Гуменюк
джерело pravda
Ракети типу "Калібр" здатні покривати фактично всю територію України.

Цієї ночі, 6 липня, росія задіяла щонайменше 6 ракетоносіїв із залпом у 36 ракет. Три з яких надводні, ще три – підводні.

Про це розповіла керівниця об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Водночас вона наголосила, що ракети типу "Калібр" випущені із моря можуть долати значні відстані, тому несуть небезпеку для всієї України.

Щодо нічної атаки окупантів на Львів, то Гуменюк зазначила, що ракети типу "Калібр" несуть небезпеку для жителів усіх областей. Оскільки руйнівні наслідки можуть бути як від прямого влучання, так і тоді, коли над містом відбувається збиття ракети. Тому речниця наголосила, що не варто ігнорувати повітряну тривогу.

Вона також додала, що "Калібр", випущений з моря, може подолати 2500 тисячі кілометрів, а тому він покриває фактично всю територію України:

"На вечір сконцентрувалися 4 ракетоносії, було очевидно, що ворог готується. Вночі ворог збільшив кількість ракетоносіїв – на даному етапі і протягом нічної атаки було задіяно щонайменше 6 ракетоносіїв – 3 надводних і 3 підводних. Загальний залп ракет типу "Калібр" до 36 одиниць", – повідомила речниця ОК "Південь".

"З досвіду можемо зазначити, що такі наслідки можуть бути як від безпосереднього влучання, так і під час бойової роботи, коли над містом відбуваються збиття, і уламки також можуть нашкодити. Тому ми завжди наголошуємо, що навіть якщо ви дуже вірите в нашу ППО, необхідно переходити в укриття обов'язково, в якій би частині України ви не знаходились", – наголосила Гуменюк.

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