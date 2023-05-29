росія вночі знову атакувала Україну: ППО збило 37 крилатих ракет і 29 "Шахедів"

В країні оголошували повітряну тривогу через те, що з району Каспію російські ТУ-95МС здійснили пуски крилатих ракет Одночасно із атакою БПЛА

В Київській міській військовій адміністрації заявили, що всі об'єкти були збиті.

Про це вони написали на Telegram-каналі.

"Цією ночі знов були дрони - за попередньою інформацією, ворог застосував баражуючі боєприпаси Shahed. Практично одночасно із атакою БпЛА, з району Каспію ворожі ТУ-95МС здійснили пуски крилатих ракет, ймовірно Х-101/555. Тож атака на столицю була комбінованою, з різних напрямків. Загалом, силами і засобам нашої ППО було виявлено і знищено понад 40 повітряних цілей", - йдуться в дописі КМВА.

Сили оборони над Києвом знищили понад 40 повітряних цілей, обійшлося без критичних руйнувань, загиблих і постраждалих.

Крім того Повітряні сили ЗСУ заявили: "Знищено 67 повітряних цілей: 37 крилатих ракет Х-101/Х-555; 29 ударних БпЛА "Shahed-136/131"; 1 розвідувальний БпЛА оперативно-тактичного рівня".

Загалом ворог випустив до 40 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 з дев’яти літаків стратегічної авіації Ту-95мс з району Каспійського моря. А з північного та південного напрямків росіяни атакували іранськими БпЛА "Shahed-136/131". Усього було запущено близько 35 ударних дронів.