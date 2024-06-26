Індія заробила на продажі алюмінію до рф $16,5 млн.

росія поступово втрачає статус провідного продавця алюмінію, і навіть більше – з експортера перетворюється на імпортера металу. Весною 2024 року на російський ринок вперше надійшла партія алюмінію з Індії. І все через те, що російська алюмінієва компанія "Русал" під тиском санкцій країн-союзниць України. Інформація випливає із офіційних даних митниці Індії.

Про що сьогодні пишуть росЗМІ.

З Індії до росії надійшло 44,8 тис. тонн необробленого алюмінію, за який заплатили $16,5 млн. Вважається, що це перше постачання індійського металу до росії з початку 2009 року, а раніше даних немає у відкритому доступі.

Як нагадують ЗМІ, росія є другим найбільшим світом експортером цього металу. За підсумками минулого року постачання цього металу з рф досягло $6,5 млрд.