росія вперше випустила по Україні ракети Х-55

російські загарбники під час масованих обстрілів вперше застосували крилаті ракети Х-55, які досі не випускали по Україні.

Їхні фрагменти виявили у двох регіонах України - у Львівській та Хмельницькій областях.

Про це повідомив представник Центрального військово-наукового управління Генерального штабу Збройних сил України полковник Микола Данилюк.

За його словами, це озброєння спрямоване на виявлення протиповітряної оборони України та її виснаження. Він також зазначив, що "особливістю цих ракет було те, що вони були споряджені не вибухонебезпечною бойовою частиною".

"Крилата ракета Х-55 - це радянська ракета, яка призначена для завдання ударів по стратегічних цілях, координати яких заздалегідь відомі. Вона здійснює політ на гранично малій висоті, на дозвуковій швидкості зі здатністю огинання рельєфу місцевості", - розповів військовий.

Зміна у тактиці застосування засобів повітряного нападу, а саме використання таких ракет, зумовлена ​​кількома факторами, зазначає Данилюк.

"По-перше - можна стверджувати, що свідомий запуск цих ракет спрямований на проведення демонстраційних дій, відволікання на себе уваги української ППО, виснаження її. У той час, як сучасні російські ракети Х-101 та 3М-14 комплекс Калібр прямують на об'єкти критичної інфраструктури, житлові квартали, що підвищує їхню ефективність застосування. Іншими словами - запуск цих ракет спрямований на виявлення нашої ППО та її виснаження", - пояснив він.

Військовий додав, що споряджена ракета конкретним зразком, становить значну загрозу заподіяння невиборчого ураження через кінетичну енергію ракети та залишки палива. Зокрема, останній завданий удар припав на житловий будинок.

Крім того, застосування цих ракет свідчить і про виснаження запасів сучасних крилатих ракет у ворога.

Полковник також звернув увагу, що всі без винятку виявлені ракети Х-55 були із навмисно стертими серійними номерами. За його словами, це свідчить про те, що це можуть бути ракети, які Україна передала росії в 1990-х роках.

Раніше повідомлялось, що попри санкції росія продовжує виготовляти нові снаряди.