росія вперше застосувала в Україні важку термобаричну авіабомбу ОДАБ-1500

Термобаричний снаряд має більшу силу ураження, ніж інші КАБи. Вага авіабомби становить 1,5 тонни.

Під час ударів по Великій Писарівці на Сумщині росіяни вперше застосували в Україні важку авіабомбу ОДАБ-1500. Це вперше, коли рф застосувала термобаричну півторатонну бомбу часів СРСР.

Про це пише Bild з посиланням на німецького журналіста Юліана Рьопке.

За його даними, ОДАБ-1500 вперше було застосовано з часів повномасштабного вторгнення. Бомбу скинули на Велику Писарівку, яка зазнала сильних руйнувань. Після удару в небо піднявся стовп диму, висота якого становить близько кілометра.

ОДАБ-1500 (об'ємно-детонуюча авіаційна бомба) — це термобаричний снаряд часів СРСР. За 10 метрів до цілі він випускає рідину у вигляді аерозолю і запалює її. Це називають об'ємним вибухом. Очевидно, що ОДАБ має більшу силу ураження.

"Використання 1,5-тонної бомби в населеному пункті Рьопке називає "новим дном у війні росії проти українських міст", — пише ЗМІ.

Раніше окупанти використовували снаряди, вага яких не перевищувала 500 кг.