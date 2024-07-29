росія впритул наблизилася до стратегічного міста на сході України – Reuters
Російські війська ведуть активні наступи в районі стратегічно важливого міста Покровська в Донецькій області.
Про це пише Reuters.
Цей напрямок залишається однією з найгарячіших ділянок фронту.
В Генташі ЗСУ кажуть, що за останню добу українські військові відбили 52 російські атаки на цьому напрямку.
В Покровську проживало 61 тисяч людей, це був важливий транспортний вузол, який розташований на головній дорозі, яка служить маршрутом постачання інших утримуваних Україною форпостів, таких як Часів Яр і Костянтинівка в Донецькій області.
На північний схід від міста армія рф просунулась ще ближче до стратегічної траси.
Нещодавно кремль заявив, що контролює село Лозуватське, яке розташовано в 6 км від траси. Тоді ж Міністерство оборони рф заявило, що його сили також захопили села Прогрес, Євгенівка і Вовче.
Всі три населені пункти розташовані на схід від Покровська.
Україна наразі не прокоментувала ці заяви.
"На сьогодні місто розташоване за 20 км від лінії фронту", – сказав голова Покровської військової адміністрації Сергій Добряк.
Він додав, що багато жителів Покровська неохоче приймають рішення про евакуацію.
Чисельність населення - 60 000 осіб, з них 4000 діти.
Також до Покровська евакуюються жителів міста Торецьк.