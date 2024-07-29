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росія впритул наблизилася до стратегічного міста на сході України – Reuters

29 липня 2024, 19:03
росія впритул наблизилася до стратегічного міста на сході України – Reuters
Фото: Андрій Попіль
Найзапеклішою ділянкою фронту лишається Покровський напрямок.

Російські війська ведуть активні наступи в районі стратегічно важливого міста Покровська в Донецькій області. 

Про це пише Reuters.

Цей напрямок залишається однією з найгарячіших ділянок фронту. 

В Генташі ЗСУ кажуть, що за останню добу українські військові відбили 52 російські атаки на цьому напрямку.

В Покровську проживало 61 тисяч людей, це був важливий транспортний вузол, який розташований на головній дорозі, яка служить маршрутом постачання інших утримуваних Україною форпостів, таких як Часів Яр і Костянтинівка в Донецькій області. 

На північний схід від міста армія рф просунулась ще ближче до стратегічної траси.

Нещодавно кремль заявив, що контролює село Лозуватське, яке розташовано в 6 км від траси. Тоді ж Міністерство оборони рф заявило, що його сили також захопили села Прогрес, Євгенівка і Вовче. 

Всі три населені пункти розташовані на схід від Покровська. 

Україна наразі не прокоментувала ці заяви.

"На сьогодні місто розташоване за 20 км від лінії фронту", – сказав голова Покровської військової адміністрації Сергій Добряк. 

Він додав, що багато жителів Покровська неохоче приймають рішення про евакуацію. 

Чисельність населення - 60 000 осіб, з них 4000 діти. 

Також до Покровська евакуюються жителів міста Торецьк.

 
війна в Україніармія рфпокровськ

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