росія впритул наблизилася до стратегічного міста на сході України – Reuters

Найзапеклішою ділянкою фронту лишається Покровський напрямок.

Російські війська ведуть активні наступи в районі стратегічно важливого міста Покровська в Донецькій області.

Про це пише Reuters.

Цей напрямок залишається однією з найгарячіших ділянок фронту.

В Генташі ЗСУ кажуть, що за останню добу українські військові відбили 52 російські атаки на цьому напрямку.

В Покровську проживало 61 тисяч людей, це був важливий транспортний вузол, який розташований на головній дорозі, яка служить маршрутом постачання інших утримуваних Україною форпостів, таких як Часів Яр і Костянтинівка в Донецькій області.

На північний схід від міста армія рф просунулась ще ближче до стратегічної траси.

Нещодавно кремль заявив, що контролює село Лозуватське, яке розташовано в 6 км від траси. Тоді ж Міністерство оборони рф заявило, що його сили також захопили села Прогрес, Євгенівка і Вовче.

Всі три населені пункти розташовані на схід від Покровська.

Україна наразі не прокоментувала ці заяви.

"На сьогодні місто розташоване за 20 км від лінії фронту", – сказав голова Покровської військової адміністрації Сергій Добряк.

Він додав, що багато жителів Покровська неохоче приймають рішення про евакуацію.

Чисельність населення - 60 000 осіб, з них 4000 діти.

Також до Покровська евакуюються жителів міста Торецьк.