росія все більше мілітаризує освіту – розвідка Британії

Влада росії навіть наказує вилучати з підручників згадки про Україну.

Освіта системи рф стає все більш політизованою, мілітаризованою та ідеологізованою відповідно до цілей російської держави, що продовжує тенденцію, яка помітно посилилася після вторгнення рф в Україну.

Про це Міністерство оборони Великої Британії написало в соцмережі X (Twitter).

"Російська держава, найімовірніше, прагне використовувати систему освіти для розвитку більш мілітаризованого, націоналістичного суспільства. У Молодіжній стратегії-2024 йдеться про важливість "підвищення престижу військової служби та надання підтримки молодим військовослужбовцям та їхнім сім'ям". Майже напевно, це має на меті сприяти як глибшій підтримці незаконної війни Росії проти України, так і більшій готовності серед молоді приєднатися до армії, яка зазнає значних втрат", - йдеться у дописі.

російське медіа "Верстка" пише про усе більшу поширеність текстів на підтримку "спеціальної військової операції", якою в кремль називають вторгнення в Україну.

Видання наводить приклади, коли уряд рф наказує вилучати з підручників згадки про Україну.

Британська розвідка додає, що ці зусилля спрямовані на вкорінення серед російської молоді заперечення законних та міжнародно визнаних підстав для державності і суверенітету України.

"Цілком ймовірно, що політизація та мілітаризація російської освіти у поєднанні зі зростаючою ідеологічною індоктринацією російських дітей і молоді загалом призведе до збереження агресивного, експансіоністського російського націоналізму у довгостроковій перспективі", - додає розвідка.