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росія все частіше застосовує хімічну зброю в Україні – розвідка Нідерландів

06 серпня 2025, 21:07
росія все частіше застосовує хімічну зброю в Україні – розвідка Нідерландів
Фото: ЕРА
Віськова розвідка Нідерландів підтвердила застосування росіянами хімзброї
 За інформацією військової розвідки Нідерландів (MIVD), росія все частіше застосовує хімічну зброю в Україні.
 
Про це у соцмережі Х повідомив  міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс.
 
Військова розвідка та служба безпеки Нідерландів (MIVD) підтвердила, що росія все частіше застосовує хімічну зброю в Україні. Я відвідую наших спеціалістів з питань хімічних, біологічних, радіологічних та ядерних загроз (CBRN). Вони працюють у складі Міністерства оборони та підтримують, зокрема, поліцію й пожежні служби у випадках надзвичайних подій із небезпечними речовинами. Велика повага!”, – йдеться у повідомленні.
 
Нагадаємо,що СБУ задокументувала понад 10 тисяч хіматак росії проти Сил оборони України з початку повномасштабноїї війни. Йдеться про аерозольні гранати "К-51", "РГР" та "РГ-Во", споряджені отруйними речовинами подразнюючої дії.
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