росія все частіше застосовує хімічну зброю в Україні – розвідка Нідерландів

Віськова розвідка Нідерландів підтвердила застосування росіянами хімзброї

За інформацією військової розвідки Нідерландів (MIVD), росія все частіше застосовує хімічну зброю в Україні.

Про це у соцмережі Х повідомив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс.

“Військова розвідка та служба безпеки Нідерландів (MIVD) підтвердила, що росія все частіше застосовує хімічну зброю в Україні. Я відвідую наших спеціалістів з питань хімічних, біологічних, радіологічних та ядерних загроз (CBRN). Вони працюють у складі Міністерства оборони та підтримують, зокрема, поліцію й пожежні служби у випадках надзвичайних подій із небезпечними речовинами. Велика повага!”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо,що СБУ задокументувала понад 10 тисяч хіматак росії проти Сил оборони України з початку повномасштабноїї війни. Йдеться про аерозольні гранати "К-51", "РГР" та "РГ-Во", споряджені отруйними речовинами подразнюючої дії.