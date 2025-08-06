росія все частіше застосовує хімічну зброю в Україні – розвідка Нідерландів
06 серпня 2025, 21:07
Фото: ЕРА
Віськова розвідка Нідерландів підтвердила застосування росіянами хімзброї
За інформацією військової розвідки Нідерландів (MIVD), росія все частіше застосовує хімічну зброю в Україні.
Про це у соцмережі Х повідомив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс.
“Військова розвідка та служба безпеки Нідерландів (MIVD) підтвердила, що росія все частіше застосовує хімічну зброю в Україні. Я відвідую наших спеціалістів з питань хімічних, біологічних, радіологічних та ядерних загроз (CBRN). Вони працюють у складі Міністерства оборони та підтримують, зокрема, поліцію й пожежні служби у випадках надзвичайних подій із небезпечними речовинами. Велика повага!”, – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо,що СБУ задокументувала понад 10 тисяч хіматак росії проти Сил оборони України з початку повномасштабноїї війни. Йдеться про аерозольні гранати "К-51", "РГР" та "РГ-Во", споряджені отруйними речовинами подразнюючої дії.