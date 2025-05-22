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росія встановлює на літаки нові ядерні ракети – розвідка США

22 травня 2025, 14:57
росія встановлює на літаки нові ядерні ракети – розвідка США
Фото: з вільного доступу
Ракету було створено в 2011 році, але перші зразки почали надходити на озброєння армії рф лише у 2018.

Армія рф запроваджує нову керовану авіаційну ракету Р-37М з тактичним ядерним зарядом, яку встановлюють на МіГи і винищувачі Су.

Про це йдеться в звіті розвідувального управління Департаменту оборони США. 

Розвідка зазначає, що росія розширює ядерні сили і додає нові можливості, в тому числі ядерні ракети класу "повітря-повітря" і нові ядерні системи.

Війська рф зберігають порядка 1550 розгорнутих стратегічних боєголовок і до 2000 нестратегічних боєголовок, а також розширює свої ядерні сили в Білорусі, створюючи та реконструюючи місця зберігання ядерної зброї та навчаючи білоруські екіпажі поводженню з тактичною ядерною зброєю.

"Проте росія дуже малоймовірно застосує ядерну зброю у цьому конфлікті, якщо тільки керівництво Росії не вирішить, що режиму загрожує екзистенційна небезпека", - йдеться у документі.

На думку американських розвідників, можливо, мова йде про спеціальну версію ракети великої дальності Р-37М. 

Це далекобійна ракета-перехоплювач розроблений спеціально для МіГ-31, що був адаптований для багатоцільових винищувачів Су-30СМ, Су-35С та Су-57. Цю ракету створили в 2011 році, але перші зразки почали надходити на озброєння армії рф лише у 2018 році через тривалі випробування та адаптацію.

Ракета має вагу 510 кг і може вражати цілі на відстані до 200 км.

 
Росіяядерна зброя

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