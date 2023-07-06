росія втрачає на фронті перевагу у важкому озброєнні – Bloomberg
Нові дані про військову допомогу Україні свідчать про значну зміну балансу важких озброєнь на полях битви країни після більш ніж 16 місяців війни.
Про це пише Bloomberg.
Зазначається, що в оновленій базі даних Ukraine Support Tracker, яку веде німецький Кільський інститут світової економіки, повідомляється, що сторони, які допомагають Києву, поставили 471 новий танк з початку війни, а 286 ще не надійшли, навіть попри те, що кількість нових обіцянок сповільнилася.
З огляду на підрахунки втраченої або захопленої техніки, які на основі відкритих джерел провела розвідувальна група Oryx, ці дані свідчать про зростання українського танкового парку з початку вторгнення, тоді як російський зменшився вдвічі.