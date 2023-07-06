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росія втрачає на фронті перевагу у важкому озброєнні – Bloomberg

06 липня 2023, 11:11
росія втрачає на фронті перевагу у важкому озброєнні – Bloomberg
Розрив також скоротився щодо артилерії та реактивних систем залпового вогню, хоча й значно менше.

Нові дані про військову допомогу Україні свідчать про значну зміну балансу важких озброєнь на полях битви країни після більш ніж 16 місяців війни.

Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що в оновленій базі даних Ukraine Support Tracker, яку веде німецький Кільський інститут світової економіки, повідомляється, що сторони, які допомагають Києву, поставили 471 новий танк з початку війни, а 286 ще не надійшли, навіть попри те, що кількість нових обіцянок сповільнилася.

З огляду на підрахунки втраченої або захопленої техніки, які на основі відкритих джерел провела розвідувальна група Oryx, ці дані свідчать про зростання українського танкового парку з початку вторгнення, тоді як російський зменшився вдвічі.

Дані про танки, зокрема, збігаються з даними, наданими начальником штабу оборони Великої Британії Тоні Радакіним.
 
"росія втратила майже половину боєздатності своєї армії. Минулого року вона випустила 10 млн артилерійських снарядів, попри те, що в кращому разі може виробляти 1 млн снарядів на рік. Вона втратила 2500 танків, однак в кращому разі може виробляти 200 танків на рік", - заявив Радакін комітету з оборони парламенту.

 

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