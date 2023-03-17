росія втрачає підтримку серед краін ОДКБ – ISW

Одна з причин - росія передислокувала з країн ОДКБ свої сили для війни проти України.

росія втратить військовий вплив у країнах ОДКБ. Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що 16 березня прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян звинуватив Азербайджан у підготовці нового широкомасштабного наступу на Нагірний Карабах.

Про це йдеться у звіті ISW.

Водночас він заявив, що Вірменія повинна буде звернутися до Ради безпеки ООН, якщо рф не зможе підтримувати у регіоні перемир'я, яке було встановлено договором від 9 листопада 2020 року.



"російські "миротворчі сили" у Нагірному Карабасі, швидше за все, недостатні. Адже у березні 2022 року москва передислокувала підрозділи 15-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади - єдиної спеціальної миротворчої бригади росії - з Нагірного Карабаху в Україну", - йдеться у звіті.

В ISW нагадують, що у червні 2022 року в українському Генштабі відзвітували про те, що ЗСУ завдали серйозних втрат 15-й окремій гвардійській мотострілецькій бригаді рф, знищивши близько 800 і поранивши близько 400 бійців з 1 800 одиниць особового складу бригади, що перебували в Україні.

"москва втратить військовий вплив в країнах ОДКБ і Грузії, оскільки перекинула елементи постійно дислокованих російських сил зі своїх баз у Киргизстані, окупованій Абхазії та Південній Осетії і Таджикистані для війни проти України", - додали фахівці.