росія втратила 1,3 млн військових від початку повномасштабного вторгнення в Україну – НАТО

11 лютого 2026, 18:20
росія втратила 1,3 млн військових від початку повномасштабного вторгнення в Україну – НАТО
Фото: з вільного доступу
Тільки протягом 2025 року російські окупанти втратили 400 тисяч людей вбитими або пораненими.

Країна-агресор росія від початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022-му втратила 1,3 млн окупантів — убитими і пораненими.

Про це 11 лютого повідомляє кореспондентка DW з посиланням на високопосадовця НАТО.

За його словами, тільки протягом 2025 року російські окупанти втратили 400 тисяч людей вбитими або пораненими.

"Ми здивовані часткою загиблих у російських втратах. росіяни зазнають непропорційно високих втрат, вони зазнають надзвичайно важких втрат", — сказав чиновник.

На його думку, настільки високий рівень безповоротних втрат в окупантів пов’язаний із низьким рівнем медичної допомоги на полях боїв.

22 січня президент України Володимир Зеленський заявив, що російські втрати сягнули рекордних 35 тисяч убитих солдатів на місяць проти близько 14 тисяч минулого року.

