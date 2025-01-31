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ПОЛІТИКА

росія втратила ключовий нафтовий маршрут через українську атаку – Bloomberg

31 січня 2025, 08:00
росія втратила ключовий нафтовий маршрут через українську атаку – Bloomberg
Фото: newinform.com
Потоки нафти через Усть-Лугу впали дощенту 29 січня.

Потоки нафти через російський порт Усть-Луга у Балтійському морі, схоже, зупинилися, що підтверджує заяви Києва про успішний удар безпілотного літального апарата по насосній станції. Якщо інформація про пошкодження трубопровідної системи, які живлять порт, підтвердиться, це створить серйозну загрозу світовому постачанню нафти.

Джерело, обізнане з поставками, повідомило, що потоки нафти через Усть-Лугу впали до нуля 29 січня. Судноплавні дані, отримані Bloomberg, вказують на те, що танкер залишив порт рано вранці, проте в наступні дні спостерігається відсутність сигналу від суден, що може свідчити про тимчасове припинення завантаження.

Українські служби безпеки підтвердили, що удару було завдано по насосній станції Андреаполь на Балтійській трубопровідній системі-2, яка забезпечує подачу нафти в Усть-Лугу. Цей інцидент призвів до тимчасової зупинки постачання, проте на момент публікації інформацію не було офіційно підтверджено, і прес-служба оператора російського нафтопроводу відмовилася від коментарів.

Торік порт Усть-Луга обробляв близько 650 000 барелів нафти на день, що становить близько 20% від загального обсягу морських постачань нафти з Росії. Міжнародне енергетичне агентство очікує, що глобальний надлишок поставок у 2025 році становитиме близько 725 000 барелів на день, що наголошує на важливості стабільних поставок з цього порту.

Експерти припускають, що на складах порту можуть залишатися запасні запаси нафти, що дозволить тимчасово пом'якшити наслідки світового постачання. Однак різке зниження потоків нафти без пояснень останніми тижнями збіглося з інцидентом на насосній станції Унеча в білорусі, про яке повідомило державне агентство Белта.

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