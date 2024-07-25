росія втратила на війні проти України 350 тисяч солдатів – Шольц

путін готовий вбивати сотні тисяч людей заради захоплення нових територій.

У повномасштабній війні проти України росія втратила пораненими і вбитими 350 тисяч солдатів. Таку заяву зробив канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Зазначається, що такі слова канцлера прозвучали під час громадянського діалогу в німецькому Саарбрюкені. Він наголосив, що заради захоплення додаткових квадратних метрів української території російський диктатор путін не лише вбиває безліч мирних жителів України, а й відправляє на вірну смерть сотні тисяч російських військових.

"За нашими даними – хоча точні цифри невідомі – 350 000 російських солдатів або загинули, або дістали важкі поранення. І щодня це число зростає на тисячу і більше", – сказав Шольц.

24 липня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що втрат росії на фронті втричі перевищують українські, а "на деяких напрямках навіть більше".