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росія втратила на війні проти України 350 тисяч солдатів – Шольц

25 липня 2024, 09:53
росія втратила на війні проти України 350 тисяч солдатів – Шольц
Олаф Шольц
путін готовий вбивати сотні тисяч людей заради захоплення нових територій.
У повномасштабній війні проти України росія втратила пораненими і вбитими 350 тисяч солдатів. Таку заяву зробив канцлер Німеччини Олаф Шольц.
 
Про це пише DW.
 
Зазначається, що такі слова канцлера прозвучали під час громадянського діалогу в німецькому Саарбрюкені. Він наголосив, що заради захоплення додаткових квадратних метрів української території російський диктатор путін не лише вбиває безліч мирних жителів України, а й відправляє на вірну смерть сотні тисяч російських військових.
 
"За нашими даними – хоча точні цифри невідомі – 350 000 російських солдатів або загинули, або дістали важкі поранення. І щодня це число зростає на тисячу і більше", – сказав Шольц.
 
24 липня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що втрат росії на фронті втричі перевищують українські, а "на деяких напрямках навіть більше".
 
війна в Україніросія окупантиОлаф Шольц

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