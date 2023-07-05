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ПОЛІТИКА

росія втратила половину своєї боєздатності в Україні – командувач збройними силами Британії

05 липня 2023, 08:31
росія втратила половину своєї боєздатності в Україні – командувач збройними силами Британії
InformNapalm
Адмірал сер Тоні Радакін наполягає, що росія втратила свій наступальний потенціал.

російська армія втратила в Україні половину своєї боєздатності, у тому числі близько 2,5 тисяч танків.

Про це заявив глава збройних сил Великої Британії сер Тоні Радакін під час виступу у комітеті з питань оборони Палати громад, пише Financia Times.

"росія втратила майже половину боєздатності своєї армії. Торік вона випустила 10 мільйонів артилерійських снарядів, але в кращому випадку може виробляти 1 мільйон снарядів на рік. Вона втратила 2500 танків і в кращому випадку може виробляти 200 нових танків на рік", — сказав він.

Радакін визнав, що більша, ніж очікувалося, щільність російських мінних полів, відсутність українського повітряного прикриття та не в повній мірі надане військове обладнання, яке просив Київ, ускладнили кампанію. Але він також сказав, що було несправедливо прив’язувати Україну до певного терміну і що контрнаступ є комплексом заходів.

Велика Британія є другим за величиною постачальником військової допомоги Україні після США, і вона була в авангарді щодо забезпечення Києва передовою військовою технікою, включаючи основні бойові танки та крилаті ракети великої дальності.

Британіяокупантивійна в Українірф тероризм

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